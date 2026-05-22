Humans Fest presenta una programació que li pren el pols als conflictes del present
El Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València aposta per una programació que fa dialogar el cinema amb l’actualitat, amb els drets de la infància i la joventut com a temàtica central
El Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, Humans Fest, organitzat per Fundación por la Justicia, presenta la programació completa de la XVII edició del festival, que se celebrarà del 28 de maig al 6 de juny. Es tracta d’una programació ambiciosa, multidisciplinària i culturalment diversa que pren el pols a l’actualitat. Parlem de quasi 70 pel·lícules que recorren les mirades i conflictes al voltant dels drets humans de més de dotze països.
“Enguany en Humans Fest hem fet un esforç per estar atentes a l’actualitat i pensar una programació que reflectisca les mirades del present. Per a nosaltres, si un tema està a les converses del carrer ha d’estar en Humans Fest. Volem ser reflex de les notícies, dels temes que preocupen a la gent, per acompanyar la reflexió ciutadana a través del cinema”, considera Pilar Almenar, directora del festival.
L’edició de 2026 projectarà pel·lícules, ens posa d’exemple, que ens acosten al que veiem amb la militarització d’un món rearmat, al que passa a Palestina, el que sent una jove que pensa en el suïcidi per l’assetjament de l’algorisme, la crisi climàtica o el que viu el col·lectiu trans. “La diversitat de les pel·lícules respon a la voluntat d’ampliar la mirada respecte al món de hui, d’analitzar realitats sovint incòmodes sobre les que cal reflexionar i de criticar realitats que cal combatre”, afegeix la directora. “A més, no som un festival que es limita a deixar sol a l'espectador davant de la pantalla. Som un espai de trobada i reflexió, de pausa i acció. Un festival que acompanya les projeccions amb col·loquis amb professionals, amb experts, amb activistes. Som un festival que obre espais de diàleg en un món cada vegada més accelerat i més saturat d’informació”.
Pel·lícules que li prenen el pols al present
Gairebé setanta pel·lícules es podran veure en les diferents seus del festival entre llargmetratges de ficció, llargmetratges documentals, curtmetratges i el cicle sobre la infància i la joventut. Aquestes quatre vessants del festival centren els blocs de la programació, les seccions oficials de la qual es podran veure als Cinemes Babel, mentre que el cicle se celebrarà en la filmoteca i els curtmetratges es podran veure a la Sala SGAE.
El cicle sobre infància i joventut, que es podrà veure en la Filmoteca valenciana, acollirà la projecció de quatre pel·lícules que aborden alguns dels principals reptes dels menors a tot el món. En aquest cicle es compten la projecció de 'Mr. Nobody Against Putin', últim guanyador de l'Oscar a Millor Documental, que narra com el govern rus transforma una escola en un centre de reclutament de soldats per a mobilitzar-los a Ucraïna. La projecció tindrà un col·loqui posterior amb el Premi ‘Pau i Justícia’ d'enguany, el professor i documentalista Pavel Talankin, i l'ajudant de direcció Katya Kize. El cicle també aborda la mirada infantil amb les projeccions d’'Amélie y la metafísica de tubos', Premi del Públic en la passada edició de San Sebastián i del festival Annecy, el més important del món en animació. Sense oblidar l'impacte de les big tech i les xarxes socials en la salut mental amb 'Molly VS The Machines', documental britànic signat per Marc Silver nominat al Activist Lens Award —i estrena nacional—, o el dret de les generacions futures a habitar un planeta més amable i menys contaminat amb 'Time and Water'.
La Secció Oficial de Curtmetratges ha superat el rècord d'inscripcions de tota la història del festival, amb mésde cinc-cents curtmetratges de ficció i documentals inscrits. L'increment de participació està directament relacionat amb l'impacte que ha tingut en la indústria audiovisual el reconeixement oficial d'Humans Fest com a festival classificador per als Premis Goya en les categories de Millor Curtmetratge de Ficció i Millor Curtmetratge Documental, de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. Davant l’increment de les inscripcions, l’Humans Fest ha fet una aposta pel curtmetratge i ha ampliat selecció i projecció fins als 36 curtmetratges que competiran enguany. Aquests treballs competiran pel premi al Millor Curtmetratge documental internacional i Millor Curtmetratge de ficció internacional. A més, els curts valencians competiran pel Premi a Millor Curt valencià i el Premi EDAV al Millor Guió de curtmetratge valencià. Seran projeccions gratuïtes i tindran lloc a la Sala SGAE de l'1 al 4 de juny.
Els deu llargs a competició són estrenes: dos internacionals, quatre nacionals i quatre pel·lícules que no s’han vist mai a València. A més, sis dels deu són dirigits per dones. Entre els llargmetratges de ficció a competició es podran veure títols com 'Between Dreams and Hope', de la directora iraniana Farnoosh Samadi, sobre els drets de la comunitat LGTBIQ+ a l'Iran actual o Luisa, de la directora alemanya Julia Roesler, sobre la maternitat en persones amb discapacitat. Altres obres com 'Ghost School', dirigida per la realitzadora pakistanesa Seemab Gul, ens parlen del dret a l'educació de les menors al Pakistan, i pel·lícules com 'Let's have a cup of doodh patti chai', del director hongkongués Kwong Yin Brian Hung, ens acosten al racisme entre comunitats migrants. Brian Hung visitarà València pel festival.
Entre els llargmetratges documentals a competició destaquen títols 'The Mission', un documental únic i explícit del tot el que veu un neurocirurgià britànic a Gaza. El seu codirector, Mike Lerner i el productor Martin Herring, visitaran València durant el festival. També destaca 'Corren las liebres', de la cineasta Lorena Ros, sobre la realitat de les dones trans en eixir de presó, i la suggestiva 'Amor Trava', de la realitzadora i documentalista argentina Lucrecia Mastrangelo, sobre les vides trans i les identitats no-normatives en l'escena cultural del 'ballroom' actual. Lorena Ros i dues de les protagonistes de Corren las liebres visitaran València. També Lucrecia Mastrangelo. La secció documental a competició es completa amb 'The Earth Greatest Enemy', interessant documental periodístic sobre l’impacte ambiental de l’exèrcit dels Estats Units. I finalment amb 'She', documental sobre l’explotació laboral de les dones en una de les majors plantes de fabricació de telèfons mòbils al Vietnam.
València, ciutat per reflexionar dels DDHH
Més enllà de la programació habitual, les projeccions i els col·loquis amb cineastes, activistes i protagonistes de l’Humans Fest, el festival ha organitzat diverses activitats paral·leles que conviden a reflexionar sobre els drets humans i la seua defensa.
Així, aquest any tornen els Vermuts Humans, espais de trobada i conversa a l'hora del vermut, que enguany se celebraran els dissabtes 30 de maig i 6 de juny en el Bar Babel, l’espai gastronòmic dels Cinemes Babel. El primer duu per títol ‘El que ens ofega també és polític: joventut i salut mental’, i farà conversar professionals, psicòlegs i persones amb experiències en primera persona sobre salut mental. El segon, amb el títol ‘La joventut ja no espera, la joventut s’organitza’, parlarà de la necessitat de l’activisme amb activistes de diverses causes. També tornen els Debats Humans al Col·legi Major Rector Peset, que acollirà l'estrena dels curts del taller de documental participatiu, una taula rodona sobre joventut i discapacitat i un taller per a professionals del cinema sobre coordinació d'intimitat.
Humans Fest forma part de la xarxa internacional Human Rights Film Network, juntament amb altres 52 festivals de cinema i drets humans de tot el món i és un certamen qualificador per als Premis Goya en la categoria de Curtmetratges. La XVII edició es realitza gràcies a l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana; el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA); la Diputació de València; Caixa Popular, la Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD) i la col·laboració de la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància, la Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament i Teika. Per la seua banda, la radiotelevisió valenciana, À Punt, és el mitjà oficial del festival.
