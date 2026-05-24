A ritme de banda
El Cicle CaixaBank d’Orquestres acomiada temporada després de 10 recitals per tot el territori valencià
La iniciativa impulsada per l'entitat financera amb FSMCV i l'IVC consolida el seu suport a les societats musicals i al moviment orquestral nascut dins del col·lectiu federat
El Cicle CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana entra en la seua recta final després de diversos mesos d’activitat musical repartits per tota la Comunitat Valenciana. El projecte, impulsat per CaixaBank, la FSMCV i l’Institut Valencià de Cultura, culminarà el pròxim 30 de maig amb el concert de la Societat Musical La Primitiva Setabense al Centre Cultural de Xàtiva.
La cita posarà el punt final a una edició que, una vegada més, ha servit per reforçar la visibilitat del moviment orquestral nascut dins de les societats musicals i consolidar una iniciativa que s’aproxima ja a les deu edicions.
Un recorregut musical per tota la Comunitat
El cicle va arrancar el passat 19 d’octubre a Cullera, amb la participació de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília, i des d’aleshores ha anat recorrent diferents municipis valencians amb concerts protagonitzats per orquestres federades. El calendari ha inclòs actuacions a espais molt diversos, com l’església de Sant Bartomeu de Xàbia, l’Auditori de Rafelbunyol, l’Auditori Germanies de Manises, el Monestir de la Santa Faç d’Alacant o el teatre de la Banda Primitiva de Llíria.
Durant els mesos de novembre i desembre van participar formacions com el Centre Artístic Musical de Xàbia, la Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol, la Societat Musical La Artística Manisense, la Societat Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant o la Unió Musical d’Alaquàs. Ja en 2026, el cicle ha continuat amb concerts de la Unió Musical de Torrent, l’Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria i el recent concert del Casino Musical de Godella, celebrat ahir al Teatre Capitolio.
La clausura arribarà el pròxim 30 de maig a les 12.00 hores, amb el concert de la Societat Musical La Primitiva Setabense al Centre Cultural de Xàtiva. La cita servirà per tancar una temporada que ha tornat a demostrar la capacitat de les orquestres de les societats musicals per generar programació estable, públic i activitat cultural al territori.
Reforçar el moviment orquestral
El Cicle CaixaBank d’Orquestres naix amb un objectiu molt concret: donar visibilitat al moviment orquestral existent dins de les societats musicals i acostar estes formacions a diferents municipis de la Comunitat Valenciana.
Una aposta que continua consolidant-se temporada rere temporada i que posa en valor una realitat musical sovint menys visible que la bandística, però igualment important dins del teixit cultural valencià.
Més enllà del propi cicle, la iniciativa forma part de CaixaBank Escolta València, una línia de col·laboració amb les societats musicals que desenvolupa diferents accions de suport al col·lectiu musical valencià.
- Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: última hora del partido de la Final Four
- “Si aceptan la nueva propuesta de los sindicatos, el lunes la firmamos”
- Ford muestra la primera imagen del Bronco que fabricará en la planta de Almussafes
- El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres
- Impulsan el primero de los diez rascacielos previstos en la principal área de expansión de Alzira tras 16 años de parón
- Un total de 270 direcciones de centros han presentado ya su dimisión ante sus consejos escolares