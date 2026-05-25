Va de llibres
Per què triomfa l'assaig breu entre les editorials valencianes?
Si la setmana passada ens féiem eco de la publicació d’una nova col·lecció d’assaig curt, aquest Va de Llibres es planteja què hi ha darrere d’aquest moviment de les editorials valencianes
Francesc Miró
Algun dels temes que tractem al Va de Llibres requereix més espai del que la pàgina ens permet: desborda els límits físics del periòdic. És el que va passar amb el tema de la setmana passada, quan vam parlar de la recent publicació de tres títols que encetaven la col·lecció Conceptos de l’editorial valenciana Vincle. Vam aprofitar per a parlar d'altres col·leccions d’assaig i reflexió breus al panorama editorial valencià com la col·lecció Paisaje Mini de Barlin Libros, la col·lecció Bàsics de Sembra Llibres o la col·lecció Breviaris, de Publicacions de la Universitat de València (PUV). Però solament apuntàvem unes possibles causes, i ni tan sols mencionàvem totes les col·leccions d’aquest caire que tenim al panorama: ens vam deixar fora algunes publicacions de 3i4 o la Biblioteca de Pensament Crític de l’editorial Afers. Hui aprofundim en l’assaig curt publicat per editorials valencianes. Per què funciona?
“La col·lecció va nàixer pels interessos de l’editor i per la seua relació d’amistat i de treball amb Gustau Muñoz”, ens explica Vicent Olmos, fundador de l’editorial Afers, sobre la col·lecció Biblioteca de Pensament Crític. “Havíem parlat moltes vegades de la possibilitat d’oferir aquests llibres de petit format. No debades, Afers sempre ha volgut ser un projecte editorial i cultural estimulant per a la vida intel·lectual dels nostres països catalanoparlants, oferint materials d’anàlisi que ajuden a madurar les posicions més coherentment progressistes i democràtiques”, explica Olmos. I contribuir així a “la recerca i al pensament universals i apostar pel corrent que, com diria Gramsci, pretén organitzar una nova hegemonia, formada en el coneixement i en l’anàlisi”. Amb tot, l’editor d’Afers sosté: “No crec que el fet de ser llibres més breus siga un dels motius pels quals tenen èxit. Els volums acullen un tipus de reflexió exposada, de manera que no calga estendre’s més per a aconseguir l’efecte que es pretén. Tot amb tot, potser algú s’interesse, també, pel format i l’extensió. Això forma part del temps que ens ha tocat viure, pel que sembla”.
Alberto Haller, fundador de l’editorial Barlin Libros, diu que els assajos breus de Paisaje Mini no van nàixer del format, sinó de la necessitat: el primer títol de la col·lecció, ‘El arte de leer las calles’ de Fiona Songel, va tindre un èxit que va convertir el que anava a ser un volum únic, en un punt de partida d’assajos breus en llibres-objecte de mides reduïdes. “Són una aproximació a temes específics, que solem fer per encàrrec o com a propostes que ens arriben. Solen ser aproximacions conceptuals, no estudis en profunditat”, descriu Haller. “Per descomptat, un dels secrets de l'èxit de la col·lecció és precisament la falta de temps dels lectors i lectores”, diu clarament l’editor de Barlin. “En altres editorials veig que passa el mateix. No sols afecta aquest format de miniassajos, sinó que està afectant a tots els llibres. Cada vegada tendeixen més a la concreció, a ser més breus i a tractar de condensar. Aquesta cosa de prestigi que tenia un assaig de 450 pàgines, està més en desús”.
Mercè Pérez, editora de Sembra Llibres, explica que els assajos breus aplegats sota l’etiqueta de ‘Bàsics’, “neix l’any 2020 amb la idea d'oferir llibres curts, didàctics, accessibles, sobre temes que pensem que la gent volia estar informada per tal de formar-se una opinió”. L’assaig curt, en el seu cas funciona pel tema, per la capacitat dels títols de focalitzar-se en un assumpte. “La col·lecció ha funcionat molt bé perquè creiem que la gent en temps de desinformació, inclús d'excés d'informació en xarxes socials, on sovint trobem informació contradictòria, necessitava un lloc on acudir per a trobar informació veraç sobre temes concrets”. La col·lecció de Bàsics, és aquest lloc on el lector “s’aproxima a un tema sobre el qual vol posicionar-se o del qual vol saber més, perquè són temes d'actualitat que ens preocupen com a societat”.
