Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaHuelga profesores hoyApuñalan hombre ClínicoFestival de Les ArtsDeclaración de la Renta ValenciaITV ValenciaHuelga metrovalencia
instagramlinkedin

L'andana

Pepita Greus

Cent anys després, Alginet projectarà nova llum sobre ella i reconega, amb el nomenament de filla predilecta, el treball d’una dona poeta que inspirà un pasdoble immortal

Josefina Greus, imatge de Fotografia Universal Torres (Tarragona).

Josefina Greus, imatge de Fotografia Universal Torres (Tarragona). / L-EMV

Rafael Roca

Rafael Roca

València

Enguany s’acompleix el centenari d’un dels pasdobles valencians més cèlebres de tots els temps: el titulat «Pepita Greus», que fou compost per Pasqual Pérez Choví en honor de la «inspirada poetisa» Josefina Greus Sáez (1868-1949), originària d’Alginet. I és així que, a propòsit del primer segle de la peça musical, l’Ajuntament del municipi de la Ribera Alta ha impulsat la declaració de l’escriptora com a filla predilecta. Una magnífica iniciativa que, sens dubte, contribuirà a visibilitzar una de les poques veus femenines que, a finals del segle XIX i principis del XX, s’atreviren a fer públiques les seues inquietuds literàries. És a dir, coadjuvarà a combatre la criptogínia, l’ocultació dels referents femenins.

Josefina s’inicià en el món de les lletres autòctones de la mà del seu cosí germà, el poeta i magistrat Vicent Greus Roig, company i amic dels capdavanters de la Renaixença valenciana. En maig de 1908, i amb motiu de l’homenatge pòstum que un grup d’escriptors dedicaren a Vicent Greus, Josefina s’erigí en hereva i continuadora del llegat poètic del cosí; i s’apressà a manifestar la simpatia i admiració que li mereixia el conreu literari d’una llengua que, fins poques dècades abans, es trobava desterrada dels cercles cultes. Per això, a partir d’aquell moment, es lliurà a la redacció de composicions de temàtica paisatgística en què sovint destacava la seua condició d’alginetina, com ara les titulades «Al meu poble» (1926) i «El meu campanar» (1928).

De fet, el poema «Al meu poble» fou redactat com a agraïment al pasdoble que li havia dedicat el compositor Pérez Choví; i amb el qual «la banda Artística Musical d’Alginet», que «el mestre genial» dirigia, aconseguí «el primer premi en el concurs regional de València el dia 3 d’agost de 1926». No debades, és una poesia de lloança als seus conterranis, els habitants d’«Alginet afortunat», «la terra del taronger, / la de l’arròs i el cacau, / i la que té per dosser / un cel seré i sempre blau».

Noticias relacionadas

Josefina Greus passà bona part de la vida eclipsada per l’ombra del cosí. Per això, serà un acte de justícia que, cent anys després, Alginet projecte nova llum sobre ella i reconega, amb el nomenament de filla predilecta, el treball d’una dona poeta que inspirà un pasdoble immortal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
  2. Educación logra un 'microacuerdo' por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical
  3. Un acuerdo necesario para la educación pública valenciana
  4. La foto de la manifestación del 15 de mayo de la portada de la edición impresa en Levante-EMV
  5. Educación y sindicatos rebajan la tensión y confían, ahora sí, en firmar “un acuerdo inminente” para poner fin a la huelga
  6. Laura Hernández, de vivir en la calle a ser florista en Valencia: 'He conseguido una vivienda gracias a un contrato en Flores Solidarias
  7. Educación convoca a los sindicatos a una nueva reunión tras recibir su última contrapropuesta
  8. València completa los 10 radares fijos de velocidad: estás son las ubicaciones

El tiempo en València: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El tiempo en València: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

Condenada la presidenta de un edificio de Dénia por cargar 80.000 euros a una vecina fallecida

Condenada la presidenta de un edificio de Dénia por cargar 80.000 euros a una vecina fallecida

"Los tres concertaron el plan: la idea original era robar a José María y lo acabaron matando después de torturarlo durante más de 40 minutos"

"Los tres concertaron el plan: la idea original era robar a José María y lo acabaron matando después de torturarlo durante más de 40 minutos"

La conselleria cierra su acceso con una verja para que los profesores no puedan entrar a protestar

La conselleria cierra su acceso con una verja para que los profesores no puedan entrar a protestar

La Audiencia de Valencia condena a 15 años al asesino del puente de las Moreras

La Audiencia de Valencia condena a 15 años al asesino del puente de las Moreras

El autor del Premio Nacional de Narrativa 2025 presenta su obra en Sagunt

El autor del Premio Nacional de Narrativa 2025 presenta su obra en Sagunt

Dudas y certezas del pacto: Vox apunta a sindicatos y migrantes sin aclarar la partida educativa

Dudas y certezas del pacto: Vox apunta a sindicatos y migrantes sin aclarar la partida educativa

Pérez Llorca consagra su alianza con Vox con presupuestos y "prioridad nacional" a un año de elecciones

Pérez Llorca consagra su alianza con Vox con presupuestos y "prioridad nacional" a un año de elecciones
Tracking Pixel Contents