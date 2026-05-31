El festival que reuneix tota la família i acosta la música de banda a nous públics
El certamen Música i Família impulsat per la FSMCV i la Diputació d’Alacant ha celebrat la seua tretzena edició a Benidorm, reivindicant la música com a espai compartit entre alumnat, famílies i societats musicals
Benidorm va ser l'última seu d'una nova edició del Festival Música i Família, una iniciativa impulsada per la FSMCV amb el suport de la Diputació d’Alacant que continua consolidant-se com una de les propostes divulgatives més singulars del calendari bandístic valencià.
La trobada, celebrada al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Benidorm amb la col·laboració de la Unió Musical de Benidorm, va reunir alumnat, famílies i músics al voltant d’una idea central: acostar la música de banda a nous públics des de la proximitat, la pedagogia i l’experiència compartida.
El festival, especialment dirigit a l’alumnat de les escoles de música i als seus entorns familiars, va convertir-se en una experiència pensada perquè menuts i majors pogueren descobrir de manera didàctica el funcionament i la sonoritat dels diferents instruments i famílies instrumentals.
La composició didàctica puja a l’escenari
La Banda Juvenil participant va oferir un concert amb caràcter divulgatiu, reforçant una de les grans línies del projecte: entendre la música no només com un espectacle, sinó també com una eina educativa i de cohesió social.
El programa incloïa un catàleg d'obdres diverses d'il·lustres compositors del nostre territori, com ara Ferrer Ferran de qui es va interpretar 'Don Pajarita'. 'Paula', de Toni Barber; 'El Ratoncito Pérez', de Josep Ros; 'Duendes', de Juan Daniel Jover, o 'Pequeña Suite Medieval', de David Rivas, també van sonar sobre l'escenari.
A més, el festival va servir també per estrenar l’obra guanyadora de l’edició anterior del Concurs de Composició Didàctica de la Província d’Alacant per a Banda de Música, convocat per la FSMCV i la Diputació d’Alacant. Eixa obra va ser 'Mestre Mendo', d'Iñaki Lecumberri.
Esta connexió entre concurs i festival reforça el sentit global del projecte: generar nou repertori pedagògic pensat específicament per a les bandes juvenils i facilitar que les obres arriben directament a l’alumnat i als escenaris.
La presidenta de la FSMCV, Daniela González, destaca que iniciatives com esta «ajuden a connectar la música amb les noves generacions des d’una experiència pròxima, participativa i emocional«. González remarca també que «la música de banda forma part de moltes famílies valencianes i projectes com Música i Família reforcen precisament eixe vincle intergeneracional que sosté les nostres societats musicals».
Més enllà del concert, la jornada va continuar amb espais de convivència entre participants, reforçant el sentit col·lectiu que defineix el moviment musical valencià. El Festival Música i Família continua així consolidant-se com una proposta que combina formació, divulgació i participació, al mateix temps que dona visibilitat a les bandes juvenils i al treball que es desenvolupa des de les escoles de música de les societats musicals.
