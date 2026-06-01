Va de llibres
Qüestionari Llúcia Signes Mata
Bibliotecària de Dénia
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
En còmic: la col·lecció manga 'Naruto'. En novel·la: 'L’illa de l’holandés', de Ferran Torrent. En infantil: 'L'Elmer i el Wilbur', de David Mckee
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
'Aquell agost amb punt final', de Joanjo Garcia.
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
'La por', d’Esperança Camps
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
'Jo confesso', de Jaume Cabré
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
Moltes propostes pel premi de narrativa juvenil en valencià ciutat de Dénia 2026, perquè forme part del jurat
6. Quina és la primera lectura que recordes?
Les col·leccions de 'Los cinco', d’Enid Blyton i la de 'Los Hollisters', de Jerry West que m’encantaven.
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
Normalment no m’agrada fer-ho.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
En una hamaca baix una ombra
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
No hi havia a València dos amants com nosaltres, car d'amants com nosaltres en són eixits pocs....
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
Carlos Ruíz Zafón
11. Quin gènere t'agrada més?
Depén del moment, però pot ser la intriga...
12. Quina és la teua editorial de referència?
Anagrama, Galaxia Gutemberg, Andana....
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
És molt menuda, perquè done els llibres a la Biblioteca. Així no tinc problemes ni d’espai, ni d’organització
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
La veritat és que no m’imagine fent una altra cosa, però qualsevol feina que tinga relació amb gent, pot ser professora d’educació física.
