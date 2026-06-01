La UV recupera i reedita el primer llibre escrit en romànic de la península ibèrica en 1474
L'obra original mostra com València va ser una de les primeres ciutats del continent en incorporar la revolució tecnològica de l'impremta. El llibre es va escriure per a un certamen literari dedicat a la Verge Maria
La Biblioteca Històrica de la Universitat de València presenta el llibre 'Obres o trobes en llaors de la Verge Maria (València, 1474). Estudi i edició crítica', d’Antoni Ferrando Francés, una publicació que recupera i contextualitza una de les joies més valuoses del patrimoni bibliogràfic valencià, el primer llibre de caràcter literari imprés en llengua romànica de la península Ibèrica, una peça excepcional de la impremta valenciana i europea de la qual la Universitat conserva l’únic exemplar conegut.
L’acte se celebrarà dimarts 2 de juny a les 19 hores a la sala Duc de Calàbria de la Biblioteca Històrica, al Centre Cultural La Nau. Hi intervindran Albert Moncusí, vicerector de Cultura, Esports i Vincle Social de la Universitat de València; Cristina Tomás, directora del Servei de Biblioteques i Documentació; Laia Miralles, professora del Departament de Filologia Catalana, i el mateix autor de l’estudi i edició crítica, Antoni Ferrando Francés.
El llibre, coeditat per la Biblioteca Històrica i Publicacions de la Universitat de València (PUV) dins de la sèrie 'Inutilitas Librorum', constitueix la primera edició crítica completa de les 'Trobes', l’incunable imprés a València per Lambert Palmart l’any 1474.
L’obra original marca una fita decisiva en la història cultural europea: simbolitza l’arribada de la impremta de tipus mòbils a la Corona d’Aragó i converteix València en una de les primeres ciutats del continent en incorporar esta revolució tecnològica.
L’autor del present estudi –catedràtic emèrit de la Universitat de València– ofereix l’oportunitat d’aprofundir en la història i la transcendència cultural d’aquesta obra amb una anàlisi de les composicions poètiques –escrites en la seua majoria en valencià– que es van presentar al certamen literari de 1474 dedicat a la Verge Maria, així com de les circumstàncies de la seua impressió.
El llibre evidencia el gran dinamisme cultural i literari de la València del segle XV, en ple Segle d’Or Valencià i aporta noves dades sobre els autors, els organitzadors i el context històric del certamen, revisa les circumstàncies de la impressió i corregeix nombroses errades tipogràfiques derivades dels inicis de la impremta. A més, l’edició modernitza la grafia dels textos, incorpora una extensa anotació filològica i inclou el facsímil complet de l’incunable, fet que converteix el llibre en una eina de gran valor tant per a especialistes com per al públic general interessat en la història de la llengua i de la cultura valencianes.
Durant la presentació, es podrà contemplar l’exemplar original de les 'Trobes', una peça excepcional del patrimoni bibliogràfic que es custodia a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València.
