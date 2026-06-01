Va de llibres
Les Places del Llibre es consoliden al panorama valencià i enceten una nova etapa en l'Horta Sud
Després de la Plaça del Llibre de Gandia, l’esdeveniment itinerant inaugura una nova etapa a Catarroja, on celebrarà una edició especial centrada en la recuperació del sector editorial després de la dana
Francesc Miró
La Plaça del Llibre s’ha consolidat els últims anys com un aparador insubstituïble de les nostres lletres. Un punt clau d’encontre per als autors i editorials valencianes. Amb l’objectiu d’aproximar i descobrir la diversitat dels llibres valencians són moltes les ciutats que s’han sumat a les seues convocatòries: Picassent, Alacant, Elx, Gandia, València i Castelló han acollit amb èxit la cita els darrers anys. Fa uns dies es donava per conclosa la sisena edició de la Plaça del Llibre de Gandia i els editors de Lletra Impresa Edicions, Mercè Climent i Juli Capilla, compartien amb Va de Llibres les seues impressions: “Les Places del Llibre permeten demostrar que hi ha un públic lector interessat en publicacions en la nostra llengua. A nosaltres ens ha anat molt bé a Gandia. No debades dos dels tres llibres més venuts en la 6a edició de la Plaça del Llibre han sigut de Lletra Impresa Edicions. Però també ens va bé en altres places. La qüestió és ampliar els punts de venda per als llibres en valencià”.
Alicia Sellés, presidenta de la Fundació FULL pel Llibre i la Lectura, ho valorava així en conversa amb Va de Llibres: “La de Gandia és una plaça ja consolidada. Estem molt contents que aquest projecte tinga tan bona acollida i tan bona resposta a la ciutat de La Safor. Gandia és una ciutat que aposta pel llibre, per la lectura, pel pensament i per la ciutadania crítica i això es nota”. Sellés afirma que la intenció “és normalitzar i celebrar el llibre valencià i de producció valenciana. La plaça està pensada com una llibreria única i col·laborativa. Això vol dir que, en compte de diferents casetes el que tenim és un conjunt, per exemple a Gandia, de més de 2.500 títols. És un escenari on estan les llibreries i els editorials valencianes i guanyen en visibilitat”.
Sellés, a més, ens explica que la iniciativa de FULL debuta en l’Horta Sud, en col·laboració amb el Ministeri de Cultura inaugurant la Plaça del Llibre de l’Horta Sud. Ho faran del 4 al 7 de juny al Camí Real, front a l’Ajuntament de Catarroja. En una edició que pretén dinamitzar de nou l’àmbit lector en una zona afectada per la dana. Les llibreries i les biblioteques de pobles com Paiporta, Benetússer, Catarroja, Aldaia, Algemesí o l’Alcudia van sofrir un cop dur per la dana d’octubre del 2024, i moltes no han recuperat del tot la normalitat. Les editorials també van rebre el cop, no tan sols les radicades en poblacions afectades, també amb la inundació del magatzem de Gea Libros, i l’afectació de distribuïdores com Garbí, Sendra Marco o DGL. Aquesta primera edició vol “dinamitzar i posar el llibre i la lectura en sintonia amb les polítiques de recuperació i de transformació. Que la lectura i els llibres siguen refugi, espai per a les pràctiques lectores individuals però també col·lectives. Compartir el carrer i gaudir de la producció i de la creació literària valenciana”, en paraules d’Alicia Sellés.
El programa de la primera Plaça del Llibre de l’Horta Sud explorara això, per exemple, en la presentació de la nova 'Revista Full' de lectura, un monogràfic dedicat al lema ‘Llegir en temps de crisi’, o a la taula redona ‘Lectura per a la recuperació des d’una perspectiva local’, ambdues activitats la vesprada del dijous, 4 juny. També a la lectura dramatitzada ‘Veus per a després de la dana’, el dissabte 6 juny, a càrrec de Mafalda Bellido, o el taller ‘IP37 — Deconstrucció d’allò inabastable’, centrat en el fang com a matèria política, poètica i comunitària. I no patiu, que també hi haurà presentacions de llibres, clubs de lectura, contacontes, recitals i llibres, molts llibres, que esperen ser llegits.
