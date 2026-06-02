El festival Serenates celebra la seua 39a edició amb 12 concerts a La Nau
Tindrà un total de 12 concerts i avançarà enguany el seu inici al dissabte 20 de juny,
El festival Serenates torna al claustre del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València amb una programació que, del 20 de juny al 2 de juliol, reunirà música clàssica, jazz, pop, flamenc, cine-concert i altres propostes contemporànies al llarg de 12 concerts. El certamen, coproduït per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura, arriba a la seua 39a edició consolidat com un dels festivals culturals i musicals més veterans de la ciutat de València.
La programació s’ha presentat aquest matí a La Nau en una roda de premsa amb la participació d’Albert Moncusí, vicerector de Cultura, Esports i Vincle Social de la Universitat de València; Álvaro López-Jamar, director general de Cultura de l’Institut Valencià de Cultura, i José Luis Moreno, regidor delegat d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València.
Durant l’acte, els responsables de les tres institucions han subratllat “l’orgull” de treballar conjuntament per fer possible un festival que s’ha consolidat com una de les cites culturals més destacades de l’estiu valencià. També han posat en valor l’alta qualitat artística de la programació, un dels trets distintius d’un certamen que, des dels seus inicis, ha combinat excel·lència i proximitat amb el públic. La programació manté una aposta ferma per la creació valenciana, el talent emergent, les formacions universitàries, la diversitat d’estils i la incorporació de noves propostes artístiques, sense renunciar al rigor i a l’excel·lència que han contribuït a consolidar-ne el prestigi.
Avança el seu inici
Serenates avançarà enguany el seu inici al dissabte 20 de juny, coincidint amb la celebració de la Fête de la Musique -la Festa de la Música.L’obertura anirà a càrrec de l’Orquestra de València, dirigida per Alexander Liebreich i amb el pianista Mao Fujita com a solista. El concert, que serà enregistrat i emés pel canal europeu ARTE, inclourà obres de Mozart i Martín i Soler i donarà principi a una edició marcada per la convivència entre repertori clàssic, músiques contemporànies i noves propostes escèniques.
La pianista valenciana Elena Font protagonitzarà el concert de diumenge 21 de juny amb Els somnis de Ravel, una proposta construïda al voltant de l’univers sonor de Maurice Ravel en l’any en què es commemora el 150 aniversari del seu naixement. El recital dialogarà també amb les músiques de Claude Debussy i Manuel de Falla, traçant un recorregut per alguns dels llenguatges més influents de la música europea de principis del segle XX.
El 24 de juny serà el torn de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València amb Fanfàrries per a rituals i litúrgies, un espectacle que combinarà música simfònica i il·luminació en directe dissenyada per LABLUZ. La proposta reunirà obres de Copland, Joan Tower, Henri Tomasi i Janáček en un recorregut sonor sobre el caràcter cerimonial i simbòlic de la fanfàrria.
Christina Rosenvinge arribarà a Serenates el 25 de juny per a presentar Los versos sáficos en format trio, acompanyada per Amaia Miranda i Magalí Datzira. Reinterpretarà des del pop contemporani els versos de Safo i les cançons compostes per a l’obra teatral homònima, combinant sonoritats mediterrànies, folk i electrònica.
La programació continuarà el 26 amb el cine-concert Les aventures del príncep Achmed. La pel·lícula de Lotte Reiniger, realitzada mitjançant siluetes animades, serà projectada amb música en directe composta i interpretada per Jorge Gil Zulueta, Paco Alonso i un ensemble instrumental.
El 27, en sessió matinal i amb entrada lliure, la companyia Entrelazados presentarà Descalços, una proposta de dansa-teatre inclusiu , i a les 22 hores, l’Orfeó Universitari de València oferirà (No) Res?, un concert centrat en la música coral contemporània i en la reflexió espiritual. El programa inclourà l’estrena absoluta de Calix maudit, del compositor valencià Joan Gómez-Alemany, juntament amb obres de Rakhmàninov, Tavener, Vasks o Barber.
El jazz i el flamenc es donaran cita diumenge 28 de juny amb Roneando, el projecte de Perico Sambeat junt amb el seu Quintet Flamenc.
La Banda Simfònica Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí protagonitzarà el concert del 29 amb Ecos de l’horta i la metròpoli: paisatges, festa i tradició i el 30 de juny, el Cor de Dones A cau d’orella celebrarà el seu 20 aniversari amb l’espectacle Dona i veu: 20 anys cantant.
La programació continuarà l’1 de juliol amb l’actuació de Tonina, cantant, compositora i contrabaixista nascuda a San Diego i reconeguda per fusionar jazz, soul, música llatinoamericana. Serenates 2026 es tancarà el 2 de juliol amb Passió barroca, d’Harmonia del Parnàs dirigit per Marian Rosa Montagut,
