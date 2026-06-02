Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaAcampada docentesFestival de Les ArtsViolación menores CanalsEl tiempoLeticia Romero
instagramlinkedin

Mestres

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Immaculada Cerdà

Immaculada Cerdà

València

L’11 de juliol de 2017 encetava la meua col·laboració quinzenal en el periòdic Levante,-EMV en substitució de l’enyorada Carme Miquel, en aquells moments delicada de salut i amb qui m’alternaria cada quinze dies en la columna de la secció Panorama. Li dediquí l’article: «De mestres, mestries i mestratges» i rescate d’aquell text la valoració que feia de la paraula ‘mestratge’: «Són bons mestres aquells que, sense marmolar, obtenen millors resultats fent allò que reconeix la paraula ‘mestratge’ servint de guia, d’inspiració, d’exemple».

Escric el text mentre continuen les negociacions i la vaga indefinida dels mestres i ho faig amb el desig sincer d’arribar tard, que quan lligen esta columna s’haja pogut tancar un acord que beneficie, més enllà de les condicions laborals del cos de mestres i professors, la salut i la qualitat de l’ensenyament públic.

Sense ser mestra de professió, estic molt vinculada a l’ensenyament, faig classe als meus companys de la Diputació i dels ajuntaments, he fet classe a la universitat i he format part de les AMPES de tots els cicles educatius dels meus fills i tinc un gran respecte per les persones a qui cedim la missió d’estimular el coneixement, l’ànsia de saber, la gana per la lectura. Escolte les seues reivindicacions i no veig res fora de mida: un jornal que dignifique la faena, al mateix nivell d’altres parts de l’estat; una ràtio en classe que permeta fer de la inclusió una realitat i no paper mullat i l’aplicació de la voluntat de les famílies expressada en l’enquesta de la conselleria: més valencià en l’ensenyament, un millor coneixement de la nostra llengua per a obrir-los més portes en el seu futur.

L’ensenyament públic, com la sanitat pública no són despeses, són inversions a curt i a llarg termini. Formar jóvens per a ser adults amb esperit crític els protegirà davant de reptes que encara no podem ni preveure. Hui que comencen hui les Proves d’Accés a la Universitat, recorde quan els meus fills les afrontaven, que només desitjava que la Universitat fora capaç de formar-los per una professió que encara no existia. Hui, amb la IA, aquella frase sembla premonitòria.

Noticias relacionadas

Aprendre per a poder afrontar els canvis, integrar per a no deixar cap arrere, no crear guetos que seran focus de pobresa i de problemes, créixer en societat, tots alhora, és protegir una societat on la distància entre rics i pobres no siga insalvable, que puguen guanyar el futur.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents