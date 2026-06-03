La difusió de la memòria democràtica creix en 137 biblioteques valencianes amb 13 nous llibres distribuïts per la Diputació
Una nova edició de 'La Memòria a les Biblioteques' inclou obres com 'Derechos humanos', 'La nación viril', 'Laboratorios de Democracia', 'El otro mundo', 'Los ojos de Moscú' i les històries d'Enric Moret i Isidro Escandell. En una dècada s'han repartit 14.000 volums
La Diputació de València impulsa una nova edició del programa ‘La Memòria a les Biblioteques’ per a acostar la cultura democràtica i els drets humans als municipis de la província. A través de la xarxa de biblioteques municipals, la delegació de Memòria Democràtica que dirigix la vicepresidenta Natàlia Enguix acosta a la ciutadania obres relacionades amb la cultura cívica i la reflexió sobre la democràcia. El nou lot consta de 13 llibres que arribaran a les 137 biblioteques adherides, un total de 1.781 volums que, sumats als d'anteriors edicions, superen els 14.000.
La vicepresidenta Enguix, que en la present legislatura ha reforçat la part didàctica i educativa en les polítiques de memòria de la Diputació, destaca “la implicació amb els valors democràtics, l'accés a la cultura i l'enfortiment de les biblioteques públiques com a espais de coneixement, diàleg i convivència”. La responsable provincial explica l'objectiu d'un projecte ja consolidat: "volem que el patrimoni documental i la memòria històrica arriben a totes les persones, sense importar la grandària del municipi que habiten". En la present edició s'han sumat a la iniciativa Almussafes i Chiva.
Amb una inversió de 17.000 euros, la Diputació difon un lot amb 13 nous títols, entre els quals destaquen ‘Derechos Humanos’, de Yago Herrero i Luis de Mano; ‘La nación viril’, de Zira Box; ‘Laboratorios de Democracia’, de la Fundació Baltasar Garzón i la Diputació; ‘Memoria, escuela y democracia’, de Víctor Mayoral; ‘El otro mundo’, d'Enrique Bonet i Joaquín López Cruces; ‘Los ojos de Moscú’, de Carles Senso; ‘Isidro Escandell. El sembrador de ideas’, d'Antonio Laguna; ‘Luis Vidal Corella. Crònica fotogràfica de la postguerra a València; i ‘Enric Moret. La memòria del marbre’, de Josep Franco, guanyador del premi María la Jabalina convocat per la pròpia Diputació.
La diputada de Memòria Democràtica posa en valor la col·laboració institucional amb entitats culturals i acadèmiques en el desenvolupament del programa. En opinió de Natàlia Enguix, "la col·laboració amb universitats, institucions i ajuntaments és clau per a ampliar l'accés i enriquir les col·leccions locals". En els últims 10 anys, la corporació ha difós més de 130 títols sobre memòria i drets humans per tots els racons de la província, en col·laboració amb diferents editorials i la Institució Alfons el Magnànim, editorial de la Diputació.
Els municipis poden adherir-se de manera gratuïta al programa, i és la delegació de Memòria la que contacta amb alcaldes, alcaldesses i tècnics de cultura per a oferir-los la possibilitat de sumar-se a la iniciativa. La Memòria a les Biblioteques pot consultar-se en el portal de la Diputació, a través de l'enllaç https://memoriahistorica.dival.es/programas/la-memoria-en-las-bibliotecas/
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