Guanyar-se el cor
Determinada gent busca l’altre per l’interés. Certs mitjans de comunicació i part de la classe política se’ns acosten amb bones paraules per a manipular-nos. Per tant, entre tants abusius personatges convinencers que ens envolten, s’agraïx quan algú es preocupa realment per nosaltres. Hi ha una expressió que ho reflectix bé. Es tracta de la locució verbal 'guanyar-se el cor'. Significa aconseguir l’afecte d’una persona per la manera de ser o el tracte que se li dona.
Estos dies he fet un viatge en cotxe amb Rafa Lahuerta. He descobert que no solament m’apassiona l’obra sinó que compartim més del que pensava. Hem recorregut un passat paral·lel. Així que, en el vehicle, 'va guanyar-se el meu cor'. Ha tret de mi l’esperit futbolístic de la infantesa, viscut amb mon pare. He sentit novament el declivi de la Ciutat Vella que encara vaig conéixer. El consol final del personatge de “Noruega” pel seu amor Elena em recorda la pintura de Joan Belda Morales en la qual la Mare de Déu conforta València quan va perdre els Furs. Per a mi, és l’abraç sincer a una zona de la ciutat que agonitzava.
He visitat novament Xàtiva amb la missió de mostrar-la al meu grup d’adults. Esta vegada ha sigut especial. M’ha acompanyat l’estimat director de la biblioteca Cèsar Pla. Ens ha ensenyat els rics fons bibliotecaris. Quan entre a la vila, entenc millor la nostra identitat i que tot no acaba en el Cap i Casal. El fet de recórrer el carrer de Montcada i mirar els palaus ajuda a sentir-me prop del nostre territori valencià. Acaba per 'guanyar-me el cor'.
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha commemorat el 25 aniversari amb un llarg acte celebrat en Sant Miquel dels Reis. Aquella institució, que poca gent valorava, ha acabat per guanyar-se el cor d’un sector important de la població a través de destacades obres: el diccionari, l’ortografia i la gramàtica. Desgraciadament, encara hi ha un segment de la societat que no la veu amb bons ulls. Potser, com digueren alguns ponents en la celebració, s’ha d’incidir en el consens inicial i en el fet que no solament la institució ha de ser espai per a filòlegs.
En definitiva, alegrem-nos si algú sincerament vol 'guanyar-se el cor'. Necessitem que la humanitat es preocupe per fer feliç l’altre. La simpatia és la joia de l’ànima.
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