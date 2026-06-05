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La claraboia

La dignitat del poeta Manel Garcia Grau

Va escriure poesia, narrativa i crítica literària i, sobretot, fou un home amb un gran compromís humà i social

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Antoni Gómez

Antoni Gómez

Recorde les telefonades del poeta Manel Garcia Grau (Benicarló 1962-Castelló de la Plana 2006) per a parlar-me de l’últim llibre de poemes que havia publicat quan col·laborava en Posdata, el suplement literari d’este periòdic. Recorde l’amabilitat i el somriure de Manel en algun acte literari perdut en la boira del temps. Recorde també el moment en què em vaig assabentar de la seua prematura i inesperada mort als 44 anys. Va ser un instant d’angoixa, de punyent incredulitat, mai no podia imaginar que una persona tan jove com ell moriria tan injustament. Hui mateix, 5 de juny, s’han complit vint anys del seu traspàs.

L’escriptor Josep San Abdón (Benicarló, 1955) ha publicat en Onada Edicions una biografia del malaurat poeta que el 12 de febrer passat haguera complit 64 anys. San Abdón fa un acurat repàs per la biografia personal i familiar del poeta i el seu apassionat activisme cívic i cultural. Tinc sobre la taula, justament, l’antologia Poetes del nord. Poesia jove de les comarques del nord del País Valencià (1985-1991), publicada per l’Agrupació Borrianenca de Cultura i la Universitat Jaume I el 1992, amb pròleg i selecció a cura de Manel Garcia Grau, Lluís Meseguer i Josep Manel San Abdón.

Garcia Grau va escriure poesia, narrativa i crítica literària i, sobretot, fou un home, com escriu el biògraf, amb un gran compromís humà i social, influït per una diversitat de poetes que van des de Blas de Otero, Salvador Espriu, César Vallejo, Gabriel Celaya, Cesare Pavese, Celso Emilio Ferreiro fins a Vicent Andrés Estellés, Joan Brossa o Miquel Martí Pol, entre molts altres.

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La seua poesia expressa, de manera entusiasta, l’esperança de la paraula en el temps, de la litúrgia dels mots, com un element redemptor capaç de crear vida i despertar el compromís ètic amb la humanitat. Esta reflexió humanista, existencialista, sobrevola els dotze poemaris que el poeta va publicar des de Quadern d’estances (1988) fins a Constants vitals (2006). La preocupació perl’home, el destí, la soledat, l’esperança, el do (demiúrgic i moral) de la paraula d’aspiracions corals i col·lectives, el poble, la memòria, la denúncia de les injustícies... El compromís, en definitiva, amb l’ésser humà, donen mostra, tot plegat, d’un testimoni literari que sempre hem de preservar. Manel Garcia Grau ens va donar prova, de manera expressiva i lúcida, del valor de la dignitat del poeta.

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