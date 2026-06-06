Tancar els ulls; veure el món
Ha arribat l’hora d’escoltar-me enllà dels dimonis que intenten engatussar-nos de continu.
Tanque els ulls. Em tape les orelles. M’acomode dins de mi per fugir de l’infern social que gemega al meu voltant. Ha arribat l’hora d’escoltar-me enllà dels dimonis que intenten engatussar-nos de continu.
Tanque els ulls i les primeres imatges em fulminem amb retrats d’assassins, pallassos polítics i delinqüents econòmics. Individus, inserits de ple en la societat, que maltracten el cos o l’esperit dels altres perquè s’autoaclamen prepotents per estovar les seues creences coste el que coste: genocidis, insults enganxats a un micròfon, estafes bancàries, fake news, degradacions, desnonaments que duen a suïcidis, atacs de carrer. És la violació diària dels drets humans des de tots els fronts.
Se m’encenen les mans.
Estem en guerra, em xiuxiueja el silenci. Tot i que la metralla no haja foradat les parets de casa o que la plaça del mercat no aparega coberta de cadàvers, estem en guerra perquè compartim la tragèdia dels pobles agredits. Perquè no cal que l’enemic force l’entrada de la teua llar per saber que les nacions malaltes d’orgull són serps verinoses que penetren les capes de la Terra i arriben un dia a la porta dels teus anhels més privats.
Les parpelles se’m premem amb desesper per regressar a la claror, però mantinc la mirada encegada perquè tan sols des del búnquer intern i la meditació pausada dilucidaré per què ens empassem el que ens toca viure i, sobretot, com ens prestem a la manipulació. Entre badalls de calma, la ment m’invita a anul·lar les boques que ordenen com pensar, què defensar i qui o què odiar. Em recorda que tot ésser humà posseeïx temors i esperances i que, malgrat les aparences, això ens iguala; que alimentar-nos de violències ens obliga a deixar podrir-se la pau i, sense ella, no hi ha vida autèntica; i que les nostres intervencions, per senzilles que siguen, poden alterar el destí.
A poc a poc, òbric les parpelles i alce el cap. El món em saluda. Sembla que res no ha canviat però ara, perdut el maquillatge, en capte nítidament les veus imperioses i les siluetes del terror. Respire en profunditat i em llance a caminar: uns minuts de reflexió austera, i la mirada se m’ha tornat a emblanquinar.
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