Els guardons on brillen les societats musicals comencen el camí de la seua nova edició
Els Premis Euterpe Ángel Asunción obrin la convocatòria 2026 després de 25 anys posant en valor el talent, el compromís i les històries de les societats musicals
Els Premis Euterpe Ángel Asunción ja han posat en marxa una nova edició. Amb l’obertura de la convocatòria de 2026, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana torna a activar uns guardons que, després de més d’un quart de segle d’història, s’han convertit en una de les grans cites anuals del moviment musical valencià.
Més enllà del seu caràcter reconeixedor, els Euterpe s’han consolidat com un espai on les societats musicals poden mostrar projectes, iniciatives i trajectòries que contribuïxen a fer créixer el col·lectiu. Any rere any, els premis han servit per visibilitzar el treball que es desenvolupa des de les bandes, les escoles de música, els equips directius, els compositors, els comunicadors o les persones que dediquen una part important de la seua vida a la música.
Un reconeixement construït des de les societats musicals
Els Premis Euterpe naixen precisament amb la voluntat de posar en valor allò que sovint queda fora dels escenaris: l’esforç, la dedicació i la capacitat de generar impacte cultural des de les societats musicals.
Per això, la convocatòria anima les entitats federades i les persones vinculades al col·lectiu a presentar candidatures que reflectisquen iniciatives innovadores, trajectòries destacades o projectes que contribuïsquen al desenvolupament de la música valenciana.
La presidenta de la FSMCV, Daniela González, destaca que “els Premis Euterpe són molt més que uns guardons; són una oportunitat per compartir experiències, donar visibilitat a projectes inspiradors i reconéixer el treball de les persones que fan possible el dia a dia de les nostres societats musicals”.
Amb la convocatòria ja oberta, els Premis Euterpe Ángel Asunción inicien una nova edició amb la voluntat de continuar reconeixent el talent, el compromís i la capacitat transformadora de la música feta des de les societats musicals.
La XXVII edició contempla cinc categories: Participació Federal, Dedicació a la seua Societat Musical, Institució o Empresa Pública o Privada, Contribució a la Igualtat de Gènere en l’Àmbit de la Música Valenciana i Impuls de Projectes d’Inclusió Social.
"Les candidatures poden presentar-se fins al 30 de setembre i les bases estan disponibles al web de FSMCV"
La convocatòria posa l’accent en el reconeixement d’aquelles iniciatives que aporten originalitat, novetat i capacitat de transformació dins del col·lectiu. Projectes que milloren l’eficiència, que impulsen la sostenibilitat, que promouen la igualtat de gènere o que contribueixen a ampliar la presència social de les societats musicals.
Les candidatures podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2026 per part de les societats musicals federades i dels òrgans de la FSMCV, segons la modalitat corresponent. En el cas del premi a la igualtat de gènere, també podran concórrer persones i entitats externes, incloses les autocandidatures.
Les persones i entitats interessades a presentar la seua candidatura poden consultar el procediment de participació en les bases completes, publicades a la web de FSMCV.
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