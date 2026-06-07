Opinió
Una imatge del rei en Jaume
La descripció de Desclot es troba ben a prop d’una imatge molt idealitzada, que hauria estat inspirada en els models masculins literaris del moment
Com ja he dit, enguany recordarem el 750 aniversari de la mort del rei fundador del regne de València i ja m'excusaran els lectors si torne a escriure sobre ell. No puc evitar-ho i els qui em coneixen saben ben bé que sempre ha estat una de les meues debilitats. Avui, però, parlaré de la imatge que el cronista Bernat Desclot va deixar sobre el rei. Així, l'encara enigmàtic historiador, tot i que va centrar la seua Crònica en el regnat de Pere el Gran (1276-1285), fill i successor de Jaume I, no és menys cert que hi va manifestar reiteradament la seua seducció per la figura del rei Conqueridor, al qual també va dedicar alguns capítols.
Més encara, hauríem d'assenyalar que Desclot va ser cronològicament el primer historiador que se n’ocupà, si bé -i desafortunadament per a nosaltres- dedicà més atenció a la conquesta de Mallorca que a la de València. Però, pel que fa al rei, ens va explicar molt animadament l’episodi l’engendrament de Jaume I en una escena molt viva i amb diàlegs, i més endavant el cronista evocà breument la coronació reial i dedicà un paràgraf sencer a fer-nos-en una semblança física i anímica, que passa per ser la descripció més ajustada que posseïm de Jaume I. Que és, a més, el motiu del meu paper d'ara: "Aquest rei en Jacme d’Aragó fo lo pus bell hom del món; que ell era major que altre hom un palm, e era molt bé format e complit de tots sos membres, que ell havia molt gran cara e vermella e flamenca, e el nas llong e ben dret, e gran boca e ben feita, e grans dents belles e blanques que semblaven perles, e ulls vairs e bells cabells rossos semblants de fil d’aur, e grans espatles e llong cors e delgat, e els braces grossos e ben feits, e belles mans e llongs dits, e les cuixes grosses e les cames llongues e dretes e grosses per llur mesura, e els peus llongs e ben feits e gint cauçants. E fon molt ardit e prous de ses armes e forts e valent, e llarg del donar e agradable a tota gent e molt misericordiós; e hac tot son cor e tota sa voluntat de guerrejar ab sarraïns". És evident que tot el que descriu Desclot són aspectes positius: no tan sols els físics, sinó, també, els de la seua personalitat. No podríem demanar-li'n més, al pobre Desclot.
Tanmateix, sembla que aquella descripció es troba ben a prop d’una imatge molt idealitzada, que, per damunt de la tradició oral que podria haver rebut Desclot, hauria estat inspirada en els models masculins literaris del moment i presents en textos com Jaufré i Flamenca. Però, amb tot, pense que Desclot no podria haver inventat massa cosa, sabedor com era que els seus lectors podien tenir informació de com era vertaderament el rei, i el cronista no voldria allunyar-se'n massa de la tradició. En això, com en altres coses.
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