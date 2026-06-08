Ressenya
El diari de Guillem
María Colomer
Autor/a: César Martí i Daniel Olmo
Editorial: Sembra Llibres
ISBN: 978-84-10198-36-4
Número de pàgines: 160
Preu: 25 €
‘El diari de Guillem’, primer còmic editat per Sembra Llibres, recupera la figura de Guillem Agulló des d’una mirada centrada en la seua dimensió humana, més enllà del símbol polític en què s’ha convertit amb el pas dels anys.
L’obra pren com a punt de partida el descobriment, per part de la seua germana Betlem, del seu diari personal, que permet reconstruir episodis de la vida de Guillem abans del seu assassinat l’any 1993. A través d’eixos fragments, el lector s’endinsa en la quotidianitat d’un jove de Burjassot, fill d’una família treballadora, a la València dels anys huitanta i noranta: la natació i el futbol, les amistats, els primers amors i un context social marcat per la presència del feixisme als carrers.
El relat s’estructura en dues línies temporals: el passat de Guillem i el present de Betlem, que rellegeix els escrits del seu germà des d’una perspectiva íntima i familiar. Este joc narratiu permet contrastar la memòria personal amb el relat públic construït al llarg de les últimes dècades. Una de les idees centrals del còmic és precisament aquesta: allunyar-se del mite per tornar a la persona. Sense deixar de costat el context polític valencià ni la violència que envolta el cas, l’obra posa el focus en la vida quotidiana de Guillem, en allò que va viure abans del seu final tràgic.
Pel que fa a l’apartat artístic, els autors opten per un llenguatge contingut, que evita el dramatisme explícit i busca la proximitat emocional. El traç i la paleta de colors freda contribueixen a este to, amb rostres només insinuats més que no definits, cosa que accentua la sensació d’una memòria fragmentada i un to nostàlgic.
Amb la publicació d’aquest còmic, no es busca només narrar una vida interrompuda per l’odi. Va més enllà d’un simple exercici de memòria històrica i proposa una aproximació més humana a la figura de Guillem, acostant el seu llegat a totes aquelles persones que es qüestionen el passat i volen comprendre millor una part de la nostra història recent.
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