Va de llibres
Els Premis Samaruc certifiquen la riquesa temàtica de la literatura infantil i juvenil en el panorama editorial valencià
Edelvives, Sembra Llibres, Bromera, Reclam Editorial o Bullent destaquen entre els guanyadors i finalistes d’una cita imprescindible per a la ‘LIJ’ en valencià, diversa i sorprenent
Francesc Miró
La XXXIV edició dels Premis Samaruc ja té guanyadors, però no té cap perdedor. El titular és el següent: Fani Grande guanya el guardó de la categoria infantil amb l’obra ‘Vull un mòbil!’ i Muriel Villanueva ha sigut la guanyadora en la categoria juvenil amb la seua novel·la ‘El cel de l’aigua’. La gala, organitzada per tercer any consecutiu pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), és la concreció d’una “celebració de la literatura infantil i juvenil en valencià i del paper fonamental que biblioteques, autors i editorials exerceixen en la defensa de la cultura i la llengua pròpies” en paraules del COBDCV en el seu comunicat de premsa. Però els Premis Samaruc se signifiquen com un reconeixement del talent que va més enllà dels guanyadors i els premis.
El que ens interessa en el Va de Llibres és prendre-li el pols a la literatura infantil i juvenil valenciana i a les editorials que la defensen, la treballen i la publiquen. Quins temes tracten? Què lligen els més menuts? Què destaca a ulls dels jurats i els bibliotecaris del País Valencià?
Comencem pels llibres infantils. ‘Vull un mòbil!’, text teatral escrit per Fani Grande, il·lustrat per Julia Cejas i publicat per Edelvives, esdevé el Premi Samaruc 2026 de literatura infantil pels seus “diàlegs fluids i àgils, molt ben trenats, els personatges versemblants i el fet que siga una obra de teatre, que serveix d’acompanyament inicial per a l’ús del mòbil”, en paraules del propi Jurat. Però els finalistes de la categoria també tenen molt a dir: ‘3 minihistòries de bessons’, escrit per Enric Lluch, il·lustrat per Dani Cruz i editat per Edicions del Bullent, viatja per la prehistòria fins a la cultura romana, amb senzillesa i bon humor. ‘Es lloguen cervells’, escrit per Alicia Toledo, il·lustrat per Mapy Hernández i publicat per Edicions Bromera, opta per parlar de la creativitat i el Trastorn per Dèficit d'Atenció amb les eines de l’aventura. ‘La Marisapa’, escrit per Laura López Bono i editat per Reclam Editorial recupera l'ésser mitològic que atemoria als nens a l'Énova, divulgant cultura popular amb valors actuals. I ‘La mestra que vingué del sud’, també d’Enric Lluch, però il·lustrat per César Barceló i publicat per Edelvives, ens parla de la importància de l’educació en la llibertat i l’autodescobriment dels més menuts.
En la categoria juvenil guanya ‘El cel de l’aigua’, de Muriel Villanueva editat per Sembra Llibres, per la seua “qualitat literària”, però també per “les seues referències literàries”, donat que és “una obra que pot ser una invitació a llegir o rellegir Mercè Rodoreda” en paraules del jurat. Però a més del guardó principal, Sembra Llibres més compta amb dos finalistes als Premis Samaruc: ‘L’any de la boira’, de Joanjo Garcia i ‘La darrera missió’ de Jordi Tormo. El primer és una aproximació molt intel·ligent i polifònica al fenòmen de captació dels cercles masclistes de traders i radicals. La segona és una aproximació sensible i acurada, a cavall entre la realitat i la ficció, a la memòria històrica d’un país desmemoriat. A més, entre els finalistes també trobem ‘La setena porta’, de Roberto Sanz Requena, editat per Edicions del Bullent (i 44è Premi Enric Valor de narrativa juvenil), una aventura de misteri amb esperit clàssic, i ‘Trencar la llei del silenci’, d’Enric Senabre editat per Bromera, que reflexiona sobre les noves masculinitats, el consentiment i les violències silenciades. En definitiva, un bon grapat de títols molt diversos, d’una qualitat i diversitat que representa la literatura infantil i juvenil valenciana ara mateix.
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