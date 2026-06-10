Guardons
Manolo Boix i Lara Ordóñez, guardonats amb els Premis Alfons Roig de la Diputació de València
El jurat del Premi d'Arts Visuals 2026 premia a l'artista Manolo Boix, Premi Nacional d'Arts Plàstiques, en la categoria de millor trajectòria, i a la doctora en producció artística i artista plàstica Lara Ordóñez en la categoria a millor projecte artístic
La Diputació de València ha donat a conéixer este dimecres la decisió del jurat dels Premis Alfons Roig d'Arts Visuals 2026. En esta edició, Manolo Boix ha sigut reconegut per la seua llarga trajectòria professional, mentre que la doctora en producció artística i artista plàstica, Lara Ordóñez, ha obtingut el premi al millor projecte artístic per la seua obra, amb la qual, a través dels llenguatges tèxtils, aborda temes com la memòria, la identitat i el pas del temps.
Estos guardons, impulsats per l'àrea de Cultura que dirigix el diputat Paco Teruel, es concedixen amb caràcter biennal i tenen com a objectiu destacar la creativitat i la dedicació en diferents disciplines de les arts visuals. Es tracta d'uns dels premis millor dotats del panorama nacional, amb 25.000 euros per a la trajectòria artística i 20.000 euros per al projecte guanyador.
Paco Teruel ha destacat la importància d'estos guardons com a estímul per a la creació contemporània. “Cada edició ens permet descobrir propostes d'enorme valor i comprovar l'extraordinari talent que existix en el panorama artístic actual. La diversitat, la innovació i la qualitat de les obres presentades reflectixen el dinamisme de les arts plàstiques i reforcen el prestigi d'estos premis”, ha afirmat.
Així mateix, ha ressaltat que els artistes distingits representen els valors de dedicació, innovació i rigor. “Els premiats han demostrat una notable capacitat per a desenvolupar un llenguatge artístic propi i connectar amb el públic a través d'obres de gran sensibilitat i qualitat. El seu treball contribuïx a enfortir el paper de la cultura com a motor de reflexió, diàleg i enriquiment col·lectiu”, ha assenyalat. Finalment, ha incidit en què estos premis "són una mostra de l'aposta constant de la corporació provincial per la cultura i l'excel·lència artística”.
Artistes premiats
El jurat ha distingit a Manolo Boix, Premi Nacional d'Arts Plàstiques, per "haver contribuït i aportat a la plàstica en tots els seus vessants expressius -pintura, escultura, dibuix, gravat, còmic, etc.- el seu segell personal durant més de 50 anys"
D'altra banda, el jurat ha valorat especialment del treball de Lara Ordóñez "la seua originalitat, així com la capacitat de l'artista per a establir una relació pròxima i directa amb l'espectador a través d'obertura espacial i la seua constant experimentació amb els formats". Així mateix, ha subratllat "la manera en què l'obra reivindica les tradicions i els materials vinculats al nostre territori, reinterpretant-los des de llenguatges artístics contemporanis de gran solidesa conceptual". La proposta destaca també per la seua "contribució a la preservació i transmissió de sabers i formes de coneixement, integrant-los en una pràctica artística innovadora, de marcat caràcter experimental i innovador".
Jurat i trajectòria del premi
Els treballs presentats han sigut avaluats per un jurat format per destacats professionals de l'àmbit de les arts visuals, tots ells amb trajectòries àmpliament reconegudes. Entre ells, el pintor Rafael Armengol, referent de la renovació de la figuració a Espanya i guardonat amb el Premi Alfons Roig en 2004; l'escultor Miquel Navarro, Premi Nacional d'Arts Plàstiques en 1986; l'artista José María Yturralde, també reconegut amb el Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2020; la pintora Isabel Oliver, figura clau del Pop Art crític i guardonada amb el Premi Alfons Roig en 2024; i la historiadora d'art i investigadora i directora de l'IVAM, Blanca de la Torre. Este jurat reunix, així, una àmplia diversitat de mirades i aportacions que reflectixen diferents línies fonamentals de l'art contemporani.
Els Premis Alfons Roig, creats en 1984, se celebren cada dos anys i han contribuït a reconéixer i projectar l'obra de destacats referents de l'art valencià com Josep Renau, Eusebi Sempere, Andreu Alfaro, Miquel Navarro, Soledad Sevilla, Artur Heras, Carmen Calvo o Ángela García Codoñer, entre altres.
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