Fer l'amor i no la guerra
El fantotxe d’Aznar i el sòmia truites de Feixóo, han intentat remoure els nacionalistes de dretes del pacte de progrès (Junts i PNV) per aconseguir els tres o quatre vots que necessiten per a presentar una moció de censura contra Sanchez, però no han calculat bé i s’han pegat una hòstia monumental. Han començat per la parida d’Aznar d’insultar els partits de progrès amb uns mots inconvenients. on, com si fora una declaració de guerra, ens insulta dient-nos mequetrefes i mentecatos als partits que formem part o recolzem el govern de progrès de Sanchez. He cercat al diccionari mots catalans que es corresponguen més o manco, als aportats per Aznar al camp de batalla i he trobat fantotxe i mamarratxo que, pensant en ell com autor dels insults amb els quals han començat la batalla, els he trobat molt adients i de fet ja els he utilitzat en un poema “Aznar és un mamarratxo” que tractaré d’acabar avui, si puc, i que formarà part d’una sèrie que tindrà el títol, en castellà a posta, “Donde las dan, las toman”. I com l’Aznar ha fet públic els seus insults precisament quan Feixóo està frenèticament cercant vots entre els partits de progrès, és evident que Aznar ha fet la seua cagada-parida en el moment més inoportú, desbaratant la maniobra d’aproximació de Feixóo.
Seguint amb el propòsit de conseguir els 3 o 4 vots que necessiten el PPVox per a la moció de censura, han contactat amb el PNV, que els han repetit que amb Vox no és possible cap tracte i amb Junts, que els han dit que han de demanar dia i hora i anar a Waterloo a explicar el projecte a Puigdemont. EL PPVox no han calculat bé i han fet el ridícul mès absolut.
Segurament Aznar, això d’insultar-nos ho ha fet sense pensar, però ell és que és així, segons diuen els qui el coneixen, que de sobte té una pensada o parida, que ell diu idea, i la solta. Per la seua part, Feixóo que necessita acabar ràpidament amb la situació de nul·litat absoluta de la seua etapa al front del PP, s’ha d’espavilar, perquè el temps passa que vola (tempus fugit) i en uns mesos s’acabarà el temps de les mocions. Per això s’ha llançat a cercar idees, ja què en necessita una qualsevol, perquè l’Ayuso no l’agafe al final del partit sense haver colat ni un gol. La jefa Ayuso va a per ell, diuen, perquè vol la presidència del PP i del govern.
DONDE LAS DAN LAS TOMAN
Aznar és un mamarratxo
que ens ha dit mequetrefes
i com és on m.a.r de borratxo,
que sols sap fer malifetes,
i també ens ha dit mentecatos
perquè recolzem a Sànchez.
I sent com és un pela gatos,
que té tantes mancances
i no ens agrada cap fantotxe
no farem cap més reprotxe.
Dóna pena i està mal vist.
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