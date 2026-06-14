De proposta innovadora a cita imprescindible: així és el Cicle de Música de Cambra de la FSMCV
La quarta edició del projecte convertirà, una vegada més, la Casa de la Música en un aparador privilegiat per a agrupacions de tota la Comunitat Valenciana, en una proposta que ha conquistat públic i músics per la seua proximitat i originalitat
Hi ha projectes que naixen com una aposta i acaben convertint-se en una cita imprescindible. És el cas del Cicle de Música de Cambra de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), que enguany arriba a la seua quarta edició després d’haver-se consolidat com una de les iniciatives més singulars del calendari musical valencià.
Des d'este cap de setmana i fins fins al 26 de desembre, l’Alqueria Julià-Casa de la Música tornarà a obrir les seues portes a una proposta que canvia l’escenari habitual de les grans bandes per a mostrar una altra cara del talent que habita en les societats musicals. Catorze agrupacions de cambra procedents de diferents punts de la Comunitat Valenciana protagonitzaran una programació que convida a escoltar la música des de la proximitat, la sensibilitat i el detall.
L’èxit de les edicions anteriors ha convertit este cicle en molt més que una successió de concerts. És un espai de trobada, una oportunitat perquè els músics exploren repertoris especialitzats i una plataforma que dona visibilitat a formacions que troben en la música de cambra una via complementària de creixement artístic.
Cada dissabte programat a les 12:00 del migdia, l’Alqueria Julià es transformarà en un punt de connexió entre públic i intèrprets, reforçant el paper de la Casa de la Música com a centre cultural de referència. Al mateix temps, el cicle continua demostrant la capacitat de les societats musicals valencianes per a reinventar-se, ampliar horitzons i oferir noves experiències musicals sense perdre l’essència que les defineix.
El cicle va començar ahir amb amb el concert del C.I.A. C. Vall d'Uixó. El pròxim dessabte serà el torn de la Societat Musical “La Primitiva” Setabense, abans de clausurar este primer mes del cicle amb la Societat Musical Cultural d’Alcoleja. El calendari es reprendrà després de l'estiu, el 12 de setembre amb la S. M. La Amistat de Villafranqueza, i continuarà amb la Societat Musical d’Alboraia i la S.O.A.M. Ontinyent. A la tardor passaran per l'Alqueria el Centro Instructivo Musical de Mislata, la Unió Musical de Paiporta, la A.A.M. “El Trabajo” de Xixona; la Unión Artística Musical de Navajas i la N.O.M. Virgen de Fátima de San Isidro. A desembre, el cicle conclourpa amb els concerts de la S.A.M. Picassent; l'O.M. “Amor al Arte” de Benlloch i la S.O.M. de Petrer, que tancarà amb un concert especial nadalenc el 26 de desembre.
Per a Daniela González, presidenta de la FSMCV, l’èxit del cicle respon a la necessitat d’oferir nous espais d’expressió a les agrupacions de les societats musicals. «Este projecte demostra la riquesa i la versatilitat del nostre moviment musical. La música de cambra permet als músics explorar altres repertoris, desenvolupar noves capacitats interpretatives i establir una connexió molt directa amb el públic. A més, fer-ho des de la Casa de la Música reforça el paper de l’Alqueria Julià com un espai viu, obert a la cultura i al talent que naix en les nostres societats musicals», destaca.
Quatre edicions després, el projecte confirma la seua maduresa i consolida una fórmula tan senzilla com efectiva: donar protagonisme al talent de proximitat i convertir-lo en una experiència musical única.
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