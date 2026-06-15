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Qüestionari d’Ana M. Pi Vergadá, bibliotecària de Sueca

Ana M. Pi Vergadá, bibliotecària de Sueca.

Ana M. Pi Vergadá, bibliotecària de Sueca. / L-EMV

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Francesc Miró

València

1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca

La novel·la ‘Un futur radiant’, de Pierre Lemaitre. Pel que fa als infantils, els més prestats són els títols que integren la col·lecció ‘Escola de monstres’.

2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat

‘Super Patata’, d’Artur Laperla.

3. Un llibre que recomanes per a club de lectura

Recomanaria ‘El acontecimiento’, d’Annie Ernaux, un llibre que em va marcar profundament per la seua intensitat i per la manera tan sincera amb què relata una experiència vital extrema.

4. Un llibre valencià que sempre recomanes

M’agrada especialment la novel·la ‘Cavall, atleta, ocell’, de Manuel Baixauli, autor del nostre municipi. Sobretot per a lectors que busquen un relat diferent i suggeridor.

5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?

‘Tinta y sangre’, l’última novel·la de Han Kang.

6. Quina és la primera lectura que recordes?

La primera lectura que recorde és la col·lecció de llibres de ‘Los Cinco’. M'encantava el fet que una història trepidant podia començar en qualsevol racó.

7. Lliges més d’un llibre a la vegada?

Compagine lectures com una novel·la i un assaig, per alternar una part més narrativa amb una lectura més reflexiva.

8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

El sofà de casa i el transport públic.

9. Una frase que recordes de les teues lectures.

M’agraden molt els aforismes de Joan Fuster, en concret ressaltaria «un bon llibre sempre és una provocació».

10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

Des de fa uns anys, Roberto Bolaño.

11. Quin gènere t'agrada més?

M’agrada llegir de tot.

12. Quina és la teua editorial de referència?

M’agrada el treball que fan a Acantilado, Pre-textos, Anagrama, o Edicions del Periscopi, per dir algunes. Per a infants, destacaria Errata Naturae, Kalandraka i Bromera.

13. La teua biblioteca personal està organitzada?

No, en absolut, els llibres estan deixats caure on troben lloc entre el saló i el despatx de casa. En casa del herrero...

14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

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Segurament em dedicaria al periodisme, que va ser la meua primera ocupació.

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