Certamen
La 'Design Walk' per Russafa o la presentació de les lluminàries 'Fragile' tanquen la Valencia Disseny Week
Fins al 18 de juny, la cita continua explorant el paper del disseny davant alguns dels grans reptes del nostre temps
El paper del disseny davant alguns dels grans reptes del nostre temps a través d'una vintena de propostes. Eixe es l'objectiu que fins al 18 de juny està oferint la 17ª Valencia Disseny Week (17VDW). Un event que està reunint professionals, empreses, institucions, escoles i ciutadania i que, impulsat per la Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana (ADCV) i cocreada al costat de diferents agents del sector, connecta enguany amb el lema dels Premis ADCV 2026, ‘El disseny com a resistència’, reivindicant-li com a sector i pràctica compromesa amb el pensament crític, la innovació, la sostenibilitat i la millora de la vida de les persones.
Programació final
Els quatre dies que queden de programació començaran este dilluns amb la 'Design Walk' per Russafa a les 17 hores. Un passeig que s'iniciarà en Yonoh Estudio Creativo i continuarà amb les visites a FOS i Made Sudio. "Les participants descobriran metodologies de treball, processos creatius i experiències empresarials que mostren com el disseny forma part activa del teixit econòmic i cultural de la ciutat", destaquen.
Ja demà, l'estudi FOS llançarà 'Fragile: Un estudi sobre la lleugeresa', una cita que explora el concepte de lleugeresa com a principi fonamental del disseny contemporani a través del treball i investigació del dissenyador Jaume Ramírez. A més, s'inclourà la presentació de les noves lluminàries de la col·lecció concebudes per este creatiu per a l'empresa d'il·luminació Marset.
Un dia més tard serà el torn de la trobada promoguda pel Moviment de Disseny Emergent de l'ADCV (MoDE) que a les 19 hores es recolza "en el concepte de 'resistència' com a punt de partida per a reflexionar sobre els reptes actuals i futurs del disseny". A més, de 18 a 22 hores, Pepita Oberta obri les portes del seu espai col·laboratiu de treball per a mostrar projectes, metodologies, processos d'investigació i dinàmiques de creació que habitualment romanen fora de la mirada del públic.
Finalment, el dijous el certamen tancarà amb la presentació del 'Bona Lectura: Design Exchange', una iniciativa de Yonoh Estudio que "promou l'intercanvi de coneixement i la generació de comunitat a través de llibres, revistes i publicacions especialitzades en disseny, entorn d'una de les seues creacions: la prestatgeria Bona, de Teulat" i de 16 a 18 hores, l'estudi Curial i la Federació d'Empresaris del Metall de la província d'Alacant (FEMPA) proposen una jornada que aborda el potencial transformador de la fabricació additiva, a través d'exemples pràctics reals.
Transformació tecnològica o IA
Des d'aquesta mirada, les diferents cites estan abordant qüestions com la transformació tecnològica, la intel·ligència artificial, els nous processos productius, la innovació empresarial, la cultura del disseny, l'experimentació material, l'artesania, la sostenibilitat, el talent emergent o la construcció de comunitats creatives. Temes que reflecteixen com el disseny amplia constantment els seus àmbits d'actuació i la seua capacitat per a donar resposta a desafiaments socials, econòmics i culturals cada vegada més complexos. I ho fan amb diferents formats i per a diferents tipus de públics, amb especial focus en la ciutadania, des de xarrades a tallers, jornades, rutes i visites guiades, exposicions i presentacions de publicacions especialitzades, entre altres.
"Una de les fortaleses de la Valencia Disseny Week és la seua capacitat per a generar converses que van més enllà del propi sector. Va nàixer amb la voluntat d'acostar el disseny a la societat i continua sent un dels principals espais per a fer-ho possible. Qualsevol persona pot descobrir com el disseny és present en àmbits tan diversos com la indústria, la tecnologia, l'alimentació, la cultura o l'educació i comprendre millor el valor que aporta en el nostre dia a dia. La programació de la 17VDW mostra un sector dinàmic, inquiet i en constant evolució", destaca Ramón Arnau, president de l'ADCV.
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