Gràcies!
Els càrrecs de l’AVL no són vitalicis i estan obligats a renovar-se per terços cada 15 anys pel sistema de cooptació, elecció per part dels acadèmics.
Demà, dimecres, 17 de juny, prendran possessió com a nous acadèmics de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua la professora de la UA, Maribel Guardiola; la periodista i escriptora, Susanna Lliberós; els professors de la UA Vicent Beltran i Carles Segura-Llopes; el professor d’Història de la UV, Enric Guinot; el sociolingüista de la URV, Miquel Àngel Pradilla i l’escriptor i editor, Toni Sabater. Ho faran en la tercera renovació des de la creació de l’Acadèmia tot just fa 25 anys.
Els càrrecs de l’AVL no són vitalicis, a diferència d’altres acadèmies de les llengües de l’estat, i estan obligats a renovar-se per terços cada 15 anys pel sistema de cooptació, elecció per part dels acadèmics. Havent assolit la paritat, les 11 acadèmiques i els 10 acadèmics no partiran de zero.
Durant estos 25 anys, l’Acadèmia ha treballat amb rigor i compromís per a crear els instruments lingüístics que ens permeten avançar en el foment del senyal que més ens caracteritza com a poble: el valencià. S’han publicat i cada mes es perfeccionen, el Diccionari Normatiu Valencià, la Gramàtica Normativa Valenciana i la Gramàtica Valenciana Bàsica. Dijous de la setmana passada es mostrava en roda de premsa el Nomenclàtor Toponímic Valencià que conté 125.000 topònims de tot el nostre territori, tant de la zona de predomini lingüístic valencià com la del castellà. Els noms de rius, séquies, fonts, serres i camins, motors i horts, els creats per la natura i els que ha imposat la presència humana en el territori.
I més enllà de la normativa, l’obligació de servici públic de l’Acadèmia l’ha duta a promoure el coneixement dels nostres autors amb el programa de l’Escriptor de l’Any que s’ha dedicat a clàssics com Isabel de Villena i Francesc Eiximenis i a actuals com Maria Beneyto l’any passat i enguany a Francesc Almela i Vives. El CIVAL, el Corpus Informatitzat del Valencià, conté digitalitzada la nostra literatura, però també el contingut d’arxius municipals, com s’expressava l’administració quan la nostra llengua era la del poder. Explorem els llenguatges d’especialitat; ara mateix el lèxic de la palmera i el dàtil, també el de la indumentària valenciana i el de la ceràmica industrial, s’arreplegaran juntament amb altres especialitats i termes nous en el Porterval, el Portal Terminològic del Valencià.
I tot ha sigut possible gràcies a l’esforç dels treballadors i dels acadèmics de l’AVL, capaços d’arribar a consensos pel bé comú i, sobretot pel bé de la nostra llengua. A totes elles, a tots ells, moltes gràcies!
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