La Diputació presenta una nova edició del llibre que visibilitza a les dones esportistes valencianes
El tercer volum de ‘Referentes deportistas valencianas’, del periodista Raúl Cosín, arreplega les vivències personals i professionals de 22 dones i inclou un apartat amb les participants en tots els JJOO i Paralímpics
El Pati de la Scala de la Diputació de València ha acollit este dimecres la presentació de la tercera edició del llibre ‘Referentes deportistas valencianas’, escrit pel periodista esportiu Raúl Cosín i editat per la corporació provincial. Este tercer volum arreplega les vivències personals i professionals de 22 dones que han triomfat en les seues diferents disciplines esportives, posant l'èmfasi en els obstacles i dificultats que s'han anat trobant fins a aconseguir l'èxit. A més, en este volum s'inclou un apartat dedicat a totes les esportistes valencianes que han participat en alguna edició dels Jocs Olímpics o Paralímpics des de Seül 1988 fins als de París de 2024.
L'acte ha comptat amb la presència del president de la Diputació, Vicent Mompó, del diputat d'Esports, Pedro Cuesta, de l'autor del llibre, Raúl Cosín, i d'una nodrida representació de les esportistes que apareixen en esta nova edició. Mompó ha destacat que “el valor d'este llibre està a donar visibilitat a dones que han triomfat en l'esport perquè es convertisquen en referents per a les més jóvens, perquè les que estan començant sàpien que poden arribar pel cap alt alt”.
El president provincial ha insistit que “es tracta d'una obra imprescindible per a entendre la riquesa i la dimensió que té l'esport femení en la nostra terra. Des de la Diputació estem orgullosos de col·laborar amb un projecte que ajuda a crear igualtat en l'esport i en la societat. I és que el verdader èxit per a una referent com vosaltres no està només en els resultats, sinó en l'exemple que sou per a les altres”.
D'esta manera, la Diputació dona continuïtat a un projecte educatiu i divulgatiu, el principal objectiu del qual és visibilitzar l'esport femení valencià a través dels seus referents. Per a això, la institució provincial difondrà exemplars en centres educatius, biblioteques i ajuntaments de la província. “Este llibre és un reconeixement a totes les nostres grans esportistes i per això volem que arribe a tots els xiquets de la nostra terra, perquè els puga servir d'inspiració. Estes dones són un espill en el qual es miren les xiquetes i per descomptat si hi ha una cosa exemplaritzant i que arriba tots costats és l'esport”, ha manifestat el diputat d'Esports, Pedro Cuesta.
Per part seua, Raúl Cosín ha explicat que “este llibre compta el recorregut que han realitzat 22 grans esportistes d'una forma mitjançant la qual aconseguim conéixer a la persona. El nostre objectiu és que es difonga al màxim perquè es coneguen els seus exemples”.
Les protagonistes
En l'exemplar d'enguany apareixen esportistes que pertanyen a una gran varietat de disciplines, tant olímpiques com paralímpiques. En representació de totes elles, ha intervingut Pilar Javaloyas, que va ser la primera medallista olímpica valenciana de la història, en la modalitat de natació paralímpica. “Gràcies a este llibre es posa en valor, a la fi, l'esport femení, i també el paralímpic. El meu consell per a les quals encara esteu en actiu és que gaudiu amb el que feu”, ha declarat.
Concretament, les 22 esportistes que protagonitzen l'edició d'enguany són Isabel Checa (atletisme), Judith Tortosa (atletisme paralímpic), Sandra Ygueravide (bàsquet), Sara Bravo (handbol), Cristina Mayo (handbol), Sheila Martínez (boxa), Cristina Ortiz (frontenis), Mª José Casamayor i Enith Saló (futbol), Mireia Martínez i Patricia Pérez (gimnàstica rítmica), Gema Peris (Halterofília), Pilar Javaloyas (natació paralímpica), Mar Gímenez i Victoria Díez (pilota), Bárbara Pardo (piragüisme), María Calvo (rugbi), Mireia Cabañes (surf adaptat), Amparo Dols (taekwondo), Noelia Juan (triatló), Luisa Ceita i Pilar Larriba (voleibol).
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