Eixir del pas
La locució verbal significa la decisió ràpida d’escapar d’un perill o d’un estat apurat i l’aposta per superar una dificultat.
Vivim en un temps en el qual els problemes ens superen diàriament. Davant d’eixes realitats, no s’ha de callar. Potser no tenim en les mans una solució permanent al que passa, però almenys cal contestar d’alguna manera. No podem quedar-nos quiets. Almenys hem d’intentar eixir del pas. Encara que no siga una fórmula definitiva, no està malament emprar-la per a demostrar que som resolutius. La locució verbal significa la decisió ràpida d’escapar d’un perill o d’un estat apurat i l’aposta per superar una dificultat. A diferència de l’expressió tirar avant, que suposa progressar, esta implica simplement continuar en tot moment sense arribar normalment al fons de la qüestió.
Hem d’eixir del pas enfront de la mala praxi política. Quan arriben les eleccions, ja buscarem quina opció és la que més pot aportar al govern. Davant les accions concretes que perjudiquen la societat, cal reaccionar, independentment que els gestors polítics siguen o no dels partits que ens resulten més afins. Quan el govern del nostre poble o de l’autonomia no actua correctament, s’ha d’eixir del pas de forma rotunda. Necessitem reclamar més a través dels mitjans que tenim a l’abast, sense por ni cansar-nos. No ha d’importar-nos que siguen els nostres aquells que manen. Hem de tindre consciència crítica i més predisposició a replicar en una circumstància. No es tracta de fomentar actuacions vandàliques o extremistes. Comporta dir en qualsevol ocasió allò que no pareix just. No cal creure que solament votant a consciència està tot solucionat.
Mari Carmen Abascal, de 87 anys, està passant un gran calvari. Un fons voltor l’obliga a anar-se’n de casa o a pagar quantitats inassumibles. Viu set dècades en el barri del Retiro. En situacions tan tristes com eixes, cal eixir del pas cada instant. No podem deixar a soles les persones que patixen qualsevol situació injusta. L’actitud de coneguts cantants, com Rozalén i Ismael Serrano, concentrant-se i cantant, pot ajudar a oposar-nos. Els fons voltors no poden declarar-se inconstitucionals, però sí les accions concretes o els avantatges fiscals que utilitzen per a especular amb l'habitatge. Mentrimentres esperem l’arribada d’eixa inconstitucionalitat, hem de contestar ràpidament per a mostrar-nos com a persones solidàries.
En definitiva, s’ha d’eixir del pas sempre que siga necessari. No és una decisió inqüestionable. No obstant això, fins que madurem una solució, cal reaccionar. Sentir plenament implica actuar de seguida en cada ocasió.
- Un joven mata al psicólogo de su hijo de dos años en València al creer que había abusado del niño
- Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaia
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- El Palmar llora al presidente de la falla de la Sequiota, fallecido en el accidente de Moixent
- Adiós al Chernóbil de Campanar: 200 toneladas de basura y 10 años de okupación
- Dimite Amparo Orts como alcaldesa de Moncada
- El misterioso 'ser' que ha aparecido en la orilla y apesta la playa del Saler de València
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido