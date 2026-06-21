Som Patrimoni: la FSMCV convoca a les societats musicals per fer sonar el seu valor patrimonial
La nova campanya de la Federació seleccionarà agrupacions per a un cicle de concerts entre juliol i octubre per reivindicar el moviment com a patrimoni viu i reforçar el camí de projecció cap a la UNESCO
La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha obert la convocatòria de la campanya Som Patrimoni, una iniciativa que vol donar visibilitat al paper de les societats musicals com a autèntiques ambaixadores del patrimoni cultural valencià, un reconeixement que ja compta amb dos fites fonamentals: la declaració de les societats musicals valencianes com a Bé d’Interés Cultural Immaterial per part de la Generalitat Valenciana i com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial per part del Govern d’Espanya.
Ara, Som Patrimoni contribueix a mantindre viu el camí cap a la seua declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, una candidatura que ja ha sigut presentada davant la Generalitat Valenciana.
La convocatòria està dirigida a les societats musicals federades que vulguen participar en esta acció col·lectiva. Les entitats interessades poden presentar la seua sol·licitud fins al 28 de juny de 2026 a través de la plataforma de gestió de la FSMCV.
La campanya contempla la realització de 25 concerts a càrrec de bandes de societats musicals federades, que tindran lloc entre l’11 de juliol i l’11 d’octubre de 2026. Les actuacions hauran de celebrar-se en les pròpies localitats de les entitats seleccionades i s’iniciaran amb la lectura del manifest Som Patrimoni proporcionat per la FSMCV.
La distribució territorial prevista serà de 12 concerts a la província de València, 7 a la d’Alacant i 6 a la de Castelló, reforçant així la idea que el patrimoni musical valencià és una realitat compartida per tot el territori.
Concerts per fer visible allò que ja som
Cada concert haurà de tindre una duració mínima de 45 minuts de música i comptar amb almenys 25 intèrprets. El repertori serà de lliure elecció, fet que permetrà a cada societat musical construir la seua proposta des de la pròpia identitat artística.
Les agrupacions poden presentar la seua sol·licitud fins al 28 de juny de 2026 a la plataforma de gestió de la FSMCV
Les entitats participants rebran una dotació econòmica per la realització del concert, en una campanya que combina suport econòmic, projecció cultural i reivindicació patrimonial.
«Les societats musicals valencianes són patrimoni perquè cada setmana obrin escoles, sales d’assaig i auditoris. Perquè generen comunitat, eduquen generacions de músics i sostenen una xarxa cultural única», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.
«Som Patrimoni és una invitació a explicar eixa realitat des dels escenaris. A fer visible que darrere de cada banda hi ha una història col·lectiva, una manera d’organitzar-se, una transmissió intergeneracional i una presència constant en la vida pública dels municipis», comenta la dirigent.
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