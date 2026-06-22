Les editorials valencianes comencen a bastir ponts per afrontar un futur incert, però prometedor
El XXI Encontre d’Editorials que se celebrarà els dies 25 i 26 de juny a Peníscola reunirà als principals agents del sector editorial per repensar estratègies de futur després de la dana
Francesc Miró
El sector editorial valencià s’aplega aquesta setmana per compartir coneixement i ajudar-se, entre empreses, a créixer de nou. Si en novembre de l’any passat, l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) va acollir la presentació de l’informe ‘El sector editorial valencià després de la DANA’ en l’Encontre d’Editorials, ara el sector es reuneix en una nova trobada els dies 25 i 26 de juny a Peníscola. L’objectiu és pensar col·lectivament el futur pròxim i bastir estratègies de recuperació basades en les conclusions d’aquell informe, que quantificava en 36 milions d’euros les pèrdues i danys que va provocar la DANA al conjunt d’activitats de la cadena de valor del sector editorial. Com? Actuant sobre les particularitats de l’ecosistema editorial valencià.
El sector editorial valencià es caracteritza per una elevada fragmentació i una estructura basada majoritàriament en microempreses, com va deixar clar aquell informe realitzat pel Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València i patrocinat per CEDRO. Això en la pràctica es tradueix en moltes empreses que no saben que poden col·laborar entre elles per fer-se fortes i afrontar reptes que, per separat, els fan més dèbils en un mercat cada vegada més global. Sota el lema ‘Del diagnòstic a l’acció: cap a un ecosistema editorial valencià més fort’, el nou Encontre d’Editorials començarà justament reflexionant sobre això amb una sessió que abordarà la professionalització del sector editorial des d’una perspectiva pràctica, incorporant també la qüestió de la formació i les competències necessàries per a desenvolupar i sostenir un projecte. Hi participaran Manuel González de la Federación de Gremios de Editores de España, Luis González de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez i Pedro Sánchez del Centro Español de Derechos Reprográficos, moderats per Pedro F. Medina, president de l’Associació d’Editorials del País Valencià.
A més, el sector editorial de la nostra terra opera en un context de demanda lectora limitada, especialment en l’àmbit del valencià, cosa que condiciona la viabilitat de molts projectes. Per això, les editorials també celebraran una taula debat sobre el foment de la lectura i la construcció de la base lectora. Una trobada amb intervencions d’Alicia Sellés, presidenta de la Fundació Full i Luis González de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, acompanyats de Llúcia Casanova, d’Andana Editorial, orientada a analitzar els factors que condicionen el desenvolupament dels hàbits lectors i el seu impacte en el sector del llibre.
Aquell informe també va posar de manifest la forta interdependència entre els diferents agents de la cadena de valor del llibre —edició, impressió, distribució i venda—, així com la necessitat de reforçar la coordinació i la resiliència del conjunt. Davant aquest diagnòstic, el XXI Encontre d’Editorials ofereix diverses per bastir el futur de l’ecosistema valencià: des de la taula redona sobre cooperació editorial, que se celebrarà el dijous de vesprada fins a la importància de la internacionalització en una sessió del divendres 26 al matí. La primera activitat proposa avançar cap a models basats en la cooperació, la millora d’estructures compartides i una major articulació del sector amb les experiències de Maite Simón, de Publicacions de la Universitat de València, Samuel Fenollosa, de Sembra Llibres, Pau Sanchis, d’Edicions del Buc i Alberto Haller, de Barlin Libros acompanyats de Jesús Figuerola, de Perifèric Edicions. La segona vol posar el focus en la internacionalització com a eina clau per al creixement i la diversificació del sector editorial valencià, amb la participació de Rafael Pérez, de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.
I per últim, però no menys important, també s’abordaran els mercats més interessants del futur immediat del sector amb Martín Gómez, Consultor editorial en internacionalització, i la cadena de valor del llibre amb Miguel Iglesias, de Cegal i Teresa Gomis, del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, acompanyats de Marc Senabre, de l’Associació d’Editorials del País Valencià.
- Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
- Un acertante de la Bonoloto gana más de 4 millones de euros en una localidad valenciana
- El abuelo de Ferran Torres expresa su descontento: 'No me gusta el Barcelona, prefiero que esté en el Levante
- La auténtica paella valenciana conquista Atlanta durante el Mundial
- La Guardia Civil investiga si los agresores del IES de Foios seguían instrucciones de un foro de odio
- Dos niños entran armados con un machete y un bate en su instituto de Foios
- Así ha sido el acto de Mónica Oltra y Gabriel Rufián celebrado en València con Ribó y Baldoví, presentes
- La (mala) vida entre basuras en la calle Picayo de València: un corte de pelo a un niño en la inmundicia