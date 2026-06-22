Conferència
El Monestir de la Valldigna i el Tirant lo Blanc: El catedràtic Rafael Beltran revela les claus de la novel·la de Martorell
El catedràtic de la Universitat de València oferirà una conferència basada en la major recerca feta mai sobre la gran novel·la de Joanot Martorell, 'Tirant lo Blanc: cavalleria, imaginari i escriptura'
Què fa que una novel·la escrita fa més de cinc segles continue sorprenent els lectors actuals? Per què el 'Tirant lo Blanc' és considerat una de les grans obres de la literatura universal? Quins elements expliquen que Cervantes el qualificara com «el millor llibre del món»? Estes són algunes de les preguntes que centraran la conferència 'Les claus del Tirant lo Blanc: cavalleria, imaginari i escriptura', que impartirà el catedràtic Rafael Beltran este dissabte 27 de juny, a les 19.00 hores, en el Reial Monestir de Santa Maria de Valldigna dins del Cicle de Conferències d’Història Medieval organitzat pel Grup Harca i la Mancomunitat de la Valldigna.
La intervenció es basarà en el llibre més recent de Beltran, Tirant lo Blanc: cavalleria, imaginari i escriptura, publicat per Publicacions de la Universitat de València, una extensa guia de lectura –de 624 pàgines– que revisa i analitza els principals aspectes de la novel·la de Joanot Martorell a partir de tres eixos fonamentals: la cavalleria, l’imaginari i l’escriptura. El volum, que sintetitza dècades d’investigació sobre el Tirant lo Blanc, es podrà adquirir en la mateixa conferència de dissabte.
En este sentit, segons explica Beltran, l’obra de Martorell no pot entendre’s únicament com una novel·la de cavalleries. Encara que partix d’eixe univers literari, l’autor el transforma profundament mitjançant una mirada realista que situa els personatges en un món ple de conflictes polítics, estratègies militars, relacions diplomàtiques i passions humanes. Així, una de les qüestions que abordarà la conferència és justament la concepció de la cavalleria que presenta l’autor: lluny dels herois idealitzats de moltes narracions medievals, Tirant apareix com un cavaller capaç de triomfar, però també d’equivocar-se, dubtar o fracassar.
Alhora, Beltran també aprofundirà en l’imaginari de l’obra, és a dir, en el conjunt de referències culturals, històriques i simbòliques que configuren el seu univers narratiu. No debades, el 'Tirant' combina episodis inspirats en la realitat del Mediterrani del segle XV amb elements llegendaris, recursos procedents de la tradició clàssica i influències de la literatura europea del moment. I esta capacitat d’integrar mons diversos és una de les raons que expliquen la seua riquesa i originalitat.
Varietat de registres narratius
Finalment, un tercer aspecte fonamental serà l’anàlisi de l’escriptura de Martorell. Per a Beltran, una de les grans innovacions del 'Tirant lo Blanc' és la seua extraordinària varietat de registres narratius, ja que l’obra alterna episodis bèl·lics amb escenes cortesanes, moments humorístics amb situacions dramàtiques, i incorpora diàlegs d’una gran vivacitat que contribuïxen a donar profunditat psicològica als personatges. En conseqüència, eixa complexitat formal és una de les característiques que han portat nombrosos estudiosos a considerar-la una precursora de la novel·la moderna.
La conferència estarà protagonitzada per una de les màximes autoritats en l’estudi de l’obra martorelliana. Rafael Beltran és catedràtic de Filologia Hispànica de la Universitat de València i una de les figures més destacades dels estudis medievals hispànics de les últimes dècades. La seua trajectòria investigadora s’ha centrat especialment en la literatura cavalleresca, el 'Tirant lo Blanc', la narrativa històrica medieval, la matèria artúrica, el romancer i la literatura oral tradicional.
Els seus treballs han contribuït decisivament a renovar la interpretació de les relacions entre història i ficció en la literatura medieval, així com a contextualitzar les grans obres narratives valencianes i hispàniques dins dels corrents culturals europeus dels segles XIV i XV. Alhora, bona part de la seua producció acadèmica s’ha dedicat a analitzar les fonts, els mecanismes narratius, els símbols i la projecció cultural del 'Tirant lo Blanc', una obra sobre la qual és considerat una autoritat internacional.
En relació amb tot això, entre les seues publicacions més rellevants destaquen l’edició crítica d’El Victorial' de Gutierre Díaz de Games, convertida en una obra de referència per a l’estudi de la biografia cavalleresca medieval, així com nombrosos llibres i estudis dedicats a Joanot Martorell i al 'Tirant lo Blanc', entre els quals sobreïx el recent 'Tirant lo Blanc: cavalleria, imaginari i escriptura'.
També ha publicat investigacions fonamentals sobre el 'Curial e Güelfa', la literatura artúrica, el 'Libro de buen amor', 'La Celestina', el 'Quixot' i la tradició oral peninsular. En definitiva, el seu extens repertori bibliogràfic, que inclou desenes de llibres, capítols i articles especialitzats, reflectix una línia de recerca caracteritzada per l’estudi de la cavalleria, la cultura cortesana, la transmissió dels relats medievals i les connexions entre la literatura valenciana i les grans tradicions narratives europees.
Interpelant lectors més de mig mil·leni després
Tot plegat, a través de les aportacions de Rafael Beltran, els assistents a la conferència del dissabte podran descobrir com la cavalleria, l’imaginari cultural i les innovacions narratives de Joanot Martorell continuen interpel·lant els lectors més de mig mil·lenni després de la seua publicació. Una oportunitat excel·lent per a acostar-se al Tirant lo Blanc de la mà d’un dels seus millors coneixedors i en un entorn patrimonial tan emblemàtic com el Reial Monestir de Santa Maria de Valldigna. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament i serà la darrera sessió durant la primera meitat de l’any del cicle de conferències, que es reprendran en setembre.
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