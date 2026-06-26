Exposició
Renau, Equipo Crónica o Sempere prenen l'Ajuntament de València amb l'art subversiu de la dècada dels 70
L’Ajuntament acull, fins al 29 de novembre de 2026, una exposició que rescata la mostra ‘Els altres 75 anys de pintura valenciana’, organitzada en 1976 pel Col·lectiu de Pintors del País Valencià, grup d'artistes de l'art valencià contemporani
La Sala Municipal d'Exposicions de l'Ajuntament de València acull 'ALTRES', una mostra que recupera un episodi singular de la història recent de l'art valencià. Rescata 'Els altres 75 anys de pintura valenciana', una contraexposició organitzada en 1976 por un grup d'artistes agrupats en el Col·lectiu de Pintors del País Valencià com una resposta crítica a la mostra '75 anys de pintura valenciana', celebrada un any abans, en 1975, en la mateixa sala de l'Ajuntament.
El regidor d’Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha presentat hui esta mostra i ha recordat que “entre els últims compassos del franquisme i la incertesa d’un temps nou, l’escena artística valenciana va viure un intens procés d’organització col·lectiva”. “Davant unes estructures culturals encara travessades pels estertors d’un model autoritari, un grup d’artistes, crítics i galeristes va decidir reclamar la democratització de la cultura, la transformació de les institucions i noves formes de participació en la vida artística”m ha explicat.
Per la seua banda, la directora del Museu de la Ciutat i partícip en la mostra, Marta López Ricarte, ha assenyalat que “cal entendre el passat en el seu context, aprendre dels errors i dels encerts i dins d'eixe enteniment realment podrem veure el que hem avançat i el que hem evolucionat”
Cinc pintures històriques en diàleg amb la mostra oficial de 1975
Prenent aquell esdeveniment com a cas d’estudi, l’exposició reuneix obres, documents i trajectòries que permeten observar algunes de les tensions que van marcar aquell moment. Entre elles, cinc pintures històriques realitzades pel Col·lectiu de Pintors del País Valencià per a la contraexposició i ara recuperades que dialoguen amb tres obres de Sorolla, Pinazo i Fillol, pertanyents a la mostra oficial de 1975, establint una confrontació que travessa qüestions de representació, legitimitat cultural i organització col·lectiva.
La mostra comença amb una sala on es contextualitza el que estava passant en aquell moment, el que estaven creant els artistes més representatius de València i els més actuals.
L’exposició compta amb obres de Juana Francés, pionera de l’avantguarda espanyola; Javier Calvo, representat per 'Rectángulos verdes'; Jordi Teixidor, amb 'Dos triángulos con azul'; Hernández Mompó, Artur Heras, Rosa Torres, Antoni Miró, Anzo, Arcadi Blasco o Juan Genovés, entre altres creadors que van contribuir decisivament a la renovació artística valenciana de les dècades de 1960 i 1970.
En una altra sala es confronten l’exposició 75 anys de pintura valenciana i les obres del Col·lectiu de Pintors del País Valencià.
També hi ha un espai dedicat a la documentació i contextualització en relació amb la premsa i a la importància que pren en la societat esta exposició que va durar només 5 dies.
Finalment es pot veure un testimoni viu on alguns dels artistes i galeristes protagonistes de l’esdeveniment i que encara ens acompanyen han relatat el testimoni juntament amb professionals de l’art i de la cultura com Pablo González Tornel, Marta López Ricarte, Lydia Frasquet, José Martí Martínez i Ramón Esteve entre altres.
En definitiva, ALTRES reunix obres d’alguns dels artistes valencians més destacats del segle XX. Entre elles es pot contemplar-se 'Historia natural del siglo XX' de Josep Renau, 'Preneu i mengeu' de Rafael Armengol, 'Conde Duque i La familia de Carlos IV' de Equipo Crónica, així com 'Reflejos' de Eusebio Sempere, una de les figures fonamentals de l’abstracció geomètrica espanyola.
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