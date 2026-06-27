Justícia espanyola i poc biblíca
Sobre temes de justícia i jutges i en general de política, mai m’he amagat de donar les meues opinions i menys als meus 84 anys, que continuen els excessos i maniobres judicials, com si encara estigués Franco; però “quien tuvo retuvo”. Ara mateix estic tan indignat com les millors persones que conec, que no combreguem amb les rodes de molí que ens volen fer tragar. Tots els jutges no són justos, perquè comprovem que la justícia que imparteixen no és igual per a tots. Els casos dels Borbons, dels polítics especialment del PP i tants altres, d´uns exemples. Els que estan instruint-se o jutjant-se, suposem que no acabaran de manera justa, perquè si són del PP, els reus seran absolts o arxivats (Rajoy i Cospedal) o molt ben tractats (Aldama). Mentre que si són de gent del PSOE, com Begoña Gómez, el fiscal general, o Zapatero..., seran portats de la manera més injusta, perquè l’objectiu és actuar contra Pedro Sanchez i el seu entorn polític i familiar, fins a fer-lo dimitir, que es el somni de Feixóo.
És inevitable que pensem amb el lamentable jutge Peinado i altres jutges tan curts de gambals com ell, que obeeixen les consignes d`un Aznar desbocat que ha ordenat, sense ser ningú, que “quien pueda hacer que haga”, perquè els jutges més obsessos i franquistes interpreten que han d’actuar contra Pedro Sanchez i el seu entorn. Ha estat una crida al “todo vale” i “a por ellos”, que ja va fer l’ídol d’aquesta gent, el dictador Franco i els golpistas de 1936 i al llarg de la història i regularment, els fatxes de torn. Amb el que hem vist, doncs, seria més que convenient, necessari i urgent, que els jutges com Peinado foren vigilats de forma més efectiva, perquè en democràcia cap jutge ha de poder actuar seguint les ordres de capanti-demòcrata, com l’extra judicial Aznar.
Sabem que la majoria dels jutges són conservadors i justos, però que els hi ha que, en altres casos, actuen amb contradiccions entre el codi penal i el que sentencien i per això se’ls hauria de sotmetre a controls, com als productes alimentaris i farmacèutics. Que ningú se senta al·ludit sense ser citat o els aplicarem la locució llatina: acusatio non petita, acusatio manifesta. A la Bíblia mateix ja es reconeix que hi ha jutges corruptes: Salm 82, 2-4, «fins a quan jutjareu injustament... afavorint els culpables?”. Èxode 23, 1-3, «no escampeu falsos rumors. No aneu a favor del culpable donant un fals testimoni... No oprimiu l’immigrant...». És evident que Déu condemna els deliris de les fake news i els posicionaments anti migratoris de Vox, que ara també seran deliris del PP. En quines mans està el pandero!
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