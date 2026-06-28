La música davant el repte de la inclusió: així és el curs de diversitat funcional de la FSMCV
La formació, organitzada pel Centre d’Estudis, combina sessions online i pràctiques presencials per donar eines al professorat de les escoles de música i centres autoritzats
La inclusió també es construeix des de les aules de música. Amb esta idea de fons, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana està desenvolupant estes setmanes una nova edició del curs 'Atenció a la diversitat funcional en les escoles de música i centres autoritzats', una proposta formativa que busca oferir eines concretes al professorat davant una realitat cada vegada més present en els centres educatius musicals.
El curs, organitzat pel Centre d’Estudis de la FSMCV, va començar el passat 25 de maig i s’allargarà fins al 6 de juliol, amb una combinació de sessions online i classes pràctiques presencials. En esta edició hi participen 34 alumnes, principalment professorat de les escoles de música i dels centres autoritzats vinculats a les societats musicals federades.
La formació arriba en un moment en què les escoles de música conviuen amb perfils cada vegada més diversos: alumnat amb diferents ritmes d’aprenentatge, necessitats educatives específiques, trastorns de l’atenció, trastorn de l’espectre autista, dislèxia, síndrome de Down o problemàtiques vinculades a la salut mental.
Una formació necessària per al professorat
El curs treballa sobre la necessitat de conéixer millor les característiques de la diversitat funcional, desenvolupar propostes d’intervenció didàctica, adaptar el procés educatiu i comprendre el potencial de la interpretació instrumental com a ferramenta de canvi, millora i inclusió.
Més enllà de la teoria, l’objectiu és que el professorat puga incorporar recursos pràctics al seu dia a dia. No es tracta només de reconéixer les necessitats de l’alumnat, sinó d’aprendre a adequar la metodologia, els tempos, els objectius i la manera d’acompanyar cada procés d’aprenentatge.
El programa aborda continguts com els perfils i problemàtiques específiques vinculades a la diversitat funcional, la legislació aplicable als centres d’educació musical, les característiques dels instruments de banda i orquestra en relació amb l’atenció a la diversitat, principis musicoterapèutics extrapolables a l’aula instrumental i experiències pràctiques.
En esta edició participen com a ponents M. Mar Bernabé Villodre, de la Universitat de València; Enrique Hernándis Martínez, vinculat al conservatori professional i a Berklee València; i Kiko Berenguer Torres, concertista internacional.
Una mirada més ampla sobre l’educació musical
Un dels aspectes més singulars del curs és que entén la música no només com una disciplina artística, sinó també com una ferramenta educativa, emocional i social. L’aula instrumental pot convertir-se en un espai d’acompanyament i millora per a alumnat amb necessitats diverses, sempre que el professorat dispose de recursos i criteris adequats.
Per això, esta proposta reforça una idea cada vegada més present dins del moviment musical valencià: les escoles de música no són únicament llocs on s’aprén a tocar un instrument. Són també espais de convivència, d’inclusió i de construcció personal.
Amb esta nova edició en marxa, la FSMCV continua aprofundint en una línia de treball que connecta educació musical, innovació pedagògica i realitat social. Una formació que mira directament al present de les aules i al futur d’unes escoles de música més obertes, més preparades i més inclusives.
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