Va de llibres
Amb l’estiu, més temps per compartir lectures: sis àlbums il·lustrats i còmics per a totes les edats
L’estiu ha arribat oficialment, per a alguns comencen les vacances escolars i per a uns pocs, les vacances a seques: compartim novetats il·lustrades per a gaudir el temps lliure en família
Francesc Miró
Tot i que les temperatures ja ho havien avisat, la setmana passada va arribar l’estiu oficialment. Això significa l’inici d’unes llargues vacances per als xiquets i xiquetes valencians. En aquest Va de Llibres donem la benvinguda a l’estació del banyador i el protector solar amb novetats literàries il·lustrades d’editorials valencianes, per a fer més digeribles i millors els dies de xafogor.
Comencem amb ‘Illa’, de Mariana Ruiz Johnson i Lui Mort publicat per Savanna Books. Un llibre per a més de tres anys, mut però molt expressiu en els seus dibuixos, que narra la història de cooperació d’animals de tota classe, monstres imaginaris, muntanyes, plantes i humans per tal de salvar una illa i la seua diversitat. És el primer còmic de l’editorial valenciana, i aplega ara a les nostres llibreries després d’haver venut 5.000 còpies en l’Argentina, on es va publicar originalment.
Per a un poc més majors, a partir dels sis anys, trobem un còmic que se situa en els antípodes dels manuals d’exercicis de repàs, sense abandonar un simpàtic to didàctic. Parlem de ‘Historicómics: Antiguo Egipto’, de Jordi Bayarri, Jesús Huguet i Dani Seijas en Anillo de Sirio. Es tracta d’un volum particularment aconseguit d’una sèrie que va començar amb la Prehistòria, i ja ha passat per l’Antiga Grècia i Alexandria. Anillo de Sirio, després de l’èxit dels còmics biogràfics de Colección Científicos, aposta amb Historicómics per relats de la Història que incideixen especialment en aquells avanços tècnics, socials o científics que van marcar fites en cada cultura i època.
A partir dels dotze anys, comença a sorgir de dintre de molts lectors i lectores la necessitat d'escriure el seu propi destí. I poques maneres més divertides que amb ‘Pizza Goblin’, el còmic i joc interactiu a l’estil ‘escull la teua pròpia aventura’ de Laurielle i Sergio S. Morán, publicat per Grafito Editorial. En aquest llibre et poses en la pell d’una jove goblin que ha de repartir unes pizzes per un món sorprenent, ple de perills i aventures, on tu fas de demiürg escollint cada passa que dona, i descobrint com avança la trama.
Un clàssic com Sherlock Holmes
Per a lectors i lectores de la mateixa edat, que ja vulguen iniciar-se amb la lectura d’algun clàssic, Imaginaria Books ha publicat fa poc ‘Estudio en escarlata’, la primera aparició dels personatges de Sherlock Holmes i el doctor Watson creats per Arthur Conan Doyle, allà pel 1887. En aquesta versió, il·lustrada amb cura i estima pels mítics personatges, Lorena Gálvez aconsegueix dotar d’identitat pròpia els detalls del món tètricament atractiu de Doyle, amb l’ajuda d’una polida traducció de Sandra Sancho Luna.
Amb l’ànim de la denúncia i la reivindicació, però des de l’entreteniment i el bon humor —l’esperit estellesià del poble alegre i combatiu continua vigent—, ens endinsem en el caòtic món d’una recomanació il·lustrada molt particular: ‘On és na Margalida?’. Es tracta d’un àlbum il·lustrat que porta el concepte d’‘On està Wally?’ al paisatge balear i mediterrani de platges, cales i espais naturals i d’esbarjo. Un llibre que denuncia la massificació turística escrit i dibuixat per l’artista visual i il·lustradora mallorquina Laura Aba Amer, que va meréixer el Premi d'Àlbum Il·lustrat ‘La Paraula Imaginada’ de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, la Universitat Politècnica de València (UPV), Edicions del Bullent i la Fundació Brines.
I finalment, no volíem oblidar-nos d’un llibre il·lustrat especialment pensat per a qui ha llegit aquest Va de Llibres pensant en algun llibre per als seus fills: si és així, has de llegir ‘La mama necessita un minut!’ de Mary Catherine Starr publicat per Litera Libros. Un llibre farcit d’humor, i anècdotes familiars, algunes dolorosament reconeixibles, que explora les tasques invisibilitzades que fan, i han fet, les mares i que suposen una càrrega mental que més d’una vegada poden dur a perdre la xaveta.
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