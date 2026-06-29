Va de llibres
Qüestionari de Sònia Gómez Ramos
Bibliotecària de Picanya
L-EMV
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
Enguany la novel·la ‘Ingrata pàtria’ de Martí Domínguez i ‘La setena porta’ de Roberto Sanz Requena, guanyadora del 44é Premi Enric Valor.
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
‘Catherine’, una novel·leta infantil de Patrick Modiano. En la biblioteca tenim l’edició en català publicada per Blackie Books i amb il·lustracions de Sempé.
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
‘Les ratlles de la vida’ de Raquel Ricart
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
‘La bona lletra’ de Rafael Chirbes
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
‘Los nombres’ de Florence Knapp
6. Quina és la primera lectura que recordes?
Recorde amb moltíssima estima ‘El llibre de Pau’ d’Alfred Ramos i M. Victòria Navarro i ‘El zoo d’en Pitus’ de Sebastià Sorribes.
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
Ara ja fa temps que només puc en un.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
Em va bé qualsevol raconet amb un coixí còmode i llum natural.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
“Em sembla que no som capaços de valorar la realitat fins que aquesta no es converteix en record”. Vaig llegir-la fa molts anys al llibre ‘L’hora violeta’ de Montserrat Roig.
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
És impossible contestar aquesta pregunta només amb un nom! Almudena Grandes, Sara Mesa, Leila Slimani, Guillermo Arriaga, Rafael Chirbes, Maggie O’Farrell, Martí Domínguez, Paco Cerdà, Irene Solà... i em fa ràbia perquè me’n deixe moltíssims.
11. Quin gènere t'agrada més?
Actualment, m’interessa la novel·la social, costumista.
12. Quina és la teua editorial de referència?
Libros del Asteroide, Cabaret Voltaire i Blackie Books.
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
En casa ara tot són muntanyetes dels meus llibres, àlbums il·lustrats i llibres d’insectes i de tota mena de bitxos del meu fill. Espere posar ordre aviat!
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Pense que m’haguera decantat per estudiar Filologia o Història.
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