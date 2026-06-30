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Llegir en valencià

Tenim el dret a descobrir qui som i per què no hem de deixar de ser-ho

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Immaculada Cerdà

Immaculada Cerdà

València

La calor convida al descans: a la fresca ombra d'un tendal o d'un arbre, mirant la mar o entre quatre parets, la companyia d'un llibre, en paper, fa que descansen també les nostres, massa patides, pupil·les. Dijous, 17 de juny, es presentava a Alzira, l'edició d'enguany de «Llegir en valencià» dedicada als llocs i indrets que relacionen la nostra terra amb el rei que la fundà: Jaume I.

En l'any del 750 aniversari de la mort d'aquell monarca que decidí crear un regne nou i manà que se'l dotara de lleis fetes ad hoc, la substància de les quals encara no hem pogut recuperar del tot, la Fundació Bromera per al foment de la lectura, en col·laboració amb Levante, el periòdic que tenen entre mans, repetix una de les campanyes més encertades per l'abast i l'oportunitat: crear onze històries originals, de la mà d'escriptores i escriptors valencians. De la mà de Josep Antoni Fluixà, Rodolf Sirera, Marta Moreno Pizarro, Ximo Cerdà, Magda Añón Espert, Manel Joan i Arinyó, Ivan Carbonell, Lourdes Boïgues, Gràcia Jiménez, Lluís Miret i Marta Meneu ens passejarem pel territori seguint el rastre del Conqueridor des d'Alzira a València passant per Borriana, Xàtiva, Ontinyent, Cullera, Peníscola, Tavernes, Elx, Gandia i Torrent, tot recreant fites i moments clau de la nostra història fundacional.

La campanya rep el patrocini de les universitats valencianes, del Ministeri de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Valencià de Cultura i la Generalitat, de Caixa Popular, de Consum i d'Escola Valenciana i una contribució molt especial de l'Ajuntament d'Alzira i de les agències municipals AVIVA de Foment del Valencià. Moltes altres institucions avalen la campanya, gran part del teixit associatiu, polític i social, en defensa del dret a saber, del drets al plaer, del dret a descobrir qui som i per què no hem de deixar de ser-ho. El dret a l'accés fàcil a la cultura per a fer-nos millors, més savis, potser un poc més bons, només si amb la lectura arriba també la reflexió, la voluntat d'arribar a preguntar-se per les raons de l'altre, si no donem per bona només la nostra veritat.

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Els llibres es poden aconseguir amb la compra del periòdic, per només un euro, en les edicions de dissabte i diumenge, quan l'excusa del treball per a no llegir és més feble. Això sí, haurà d'haver encara un quiosc al seu poble.

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