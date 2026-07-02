Concerts
El Circuit Viu programa 33 concerts en 18 sales de la Comunitat Valenciana
El cicle arriba a la setena edició amb l’objectiu d’incentivar l’activitat musical a tot el territori, amb especial atenció als intèrprets afectats per la dana de 2024. El públic podrà gaudir de propostes de diversos gèneres amb artistes valencians, estatals i internacionals
La setena edició del Circuit Viu tindrà lloc entre els mesos de setembre i novembre en 18 sales de tota la Comunitat Valenciana. Durant eixe període, el públic podrà assistir a concerts d’artistes emergents i figures consolidades de diversos gèneres (pop, rock, rap, reggae, jazz, etc.). A més, el cicle comptarà amb artistes valencians, estatals i internacionals. Quasi la mitat dels directes s’emmarquen en el projecte Cànter per a la reactivació de la indústria musical després de la dana de 2024.
Esta iniciativa està impulsada per l’Associació de Sales Privades de Música en Directe, En Viu!. El seu objectiu és reivindicar la importància de les sales de concerts en la difusió de la cultura. A més, la seua implementació servix per desestacionalitzar la temporada d’actuacions més enllà dels festivals musicals d’estiu. S’ha de recordar que la primera edició del Circuit Viu va tenir lloc en juliol de 2020, en plena pandèmia, per tal d’ajudar artistes i locals en una situació molt complicada.
La programació del Circuit Viu
El Circuit Viu arrancarà el divendres 11 de setembre al Peter Rock Club de València amb Jorge 99, intèrpret de blues, country i rock and roll. L’endemà, la mítica banda madrilenya Mamá recordarà el seus clàssics en el Loco Club de la capital del Túria. Les actuacions seguiran el divendres 18 al Rock City d’Almàssera amb una nit compartida entre Cuatro Pesos de Propina i La Fulla. Unes hores després, el dissabte 19, Alba y Los Bichos, col·lectiu de reggae i música de fusió, estaran al Radio City de València.
El mes d’octubre servirà per ampliar el mapa sonor del Circuit Viu amb propostes que recorreran les províncies de Castelló, València i Alacant. El mes començarà el divendres 2 al Because Pop & Roll de la capital de la Plana Alta amb Bluet. Al senmdemà hi haurà una doble cita amb la música: la pianista Daniela Ocampo presentarà Geografías del ritmo al Café Mercedes Jazz de València, mentre que la rapera Faenna actuarà a la sala The One d’Alacant.
El cicle també ha programat dos directes per al divendres 9 d’octubre: Ortopedia Técnica i Orina estaran al pub Terra de Castelló de la Plana; i Fuckop Family i Sujeto K tocaran al Marearock d’Alacant. El mes avançarà amb la combinació de La Caravana i Termofrigidus el diumenge 18 d’octubre a La Casa de la Mar d’Alboraia. La sala Matisse de València rebrà Juan Pechuán i Kayoko Kobayashi el dissabte 24 d’octubre, el mateix dia en què Manolo Kabezabolo, Dame Ke Fume i The Eskarallas tocaran al Matadero Live Music d’Aiora. Finalment, el 31 d’octubre, Death Valley Girls portaran el seu rock hipnòtic al 16 Toneladas Rock Club del Cap i Casal.
Novembre mantindrà el pols del Circuit Viu amb una combinació de veus consolidades i en projecció. El dissabte 14 serà especialment intens: Rafa Pons tocarà a El Volander de València; Julio Bustamante al Teatre del Raval de Gandia; i Elsa Grande i Abrazo ho faran a la sala Stereo d’Alacant. Set dies després, el dia 21, el cicle es bifurcarà entre Castelló de la Plana i Sant Joan d’Alacant: Wau y los Arrrghs!!!, The Jack Cades i Los Imposibles pujaran a l’escenari de La Bohemia, mentre que Georgina actuarà a la sala Euterpe.
Cànter: suport a la indústria després de la dana
El Circuit Viu també portarà als escenaris les quinze bandes que han participat en el projecte Cànter durant enguany. La iniciativa, implementada en 2025 amb el suport del Ministeri de Cultura, ha servit per impulsar l’activitat musical i la professionalització d’artistes després de les inundacions d’octubre de 2024.
En els últims mesos, els grups i solistes seleccionats han rebut sessions formatives per part d’experts en les diverses facetes del negoci musical: management; ferramentes tecnològiques; distribució musical física i digital; màrqueting i comunicació; direcció d’art; producció del directe i organització de gires. D’altra banda, els projectes artístics han sigut monitoritzats per agents de la indústria. Finalment, ara tindran l’oportunitat de tocar en sales importants de tota la Comunitat Valenciana.
La primera actuació tindrà lloc el dissabte 5 de setembre al 16 Toneladas Rock Club de València. Allà hi estaran Lespurna, que farà el seu concert de comiat abans d’una parada indefinida, i Fatiga, que seran els teloners. La setmana següent, el divendres 11, el pub Terra de Castelló de la Plana acollirà el directe del grup d’indie-rock Apolo. La formació Los Puñales de Martín es presentarà a la sala Matisse de la capital del Túria el dissabte 19 de setembre. En l’últim cap de setmana d’eixe mes hi haurà altres dos espectacles: el cantautor Robert Grayd actuarà al Loco Club de València el dijous 24 amb la companyia d’André Urban, mentre que la banda de rap Sociologia Animal ho farà el divendres 25 en el Peter Rock de la mateixa localitat.
Més enllà de València
Stereozone, grup d’Algemesí de rock, actuarà el divendres 2 d’octubre al Rock City d’Almàssera abans del directe dels andalusos Hora Zulu. Des de Torrent, Bajo 79 acudirà a la sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant el dia 8. Un dia després, la sala La Bohemia de Castelló de la Plana obrirà les portes per a celebrar La Flama Fest amb la presència de L'Últim Europeu, Bèrnia i Sociologia Animal. L’última actuació del mes d’octubre serà la de Novus al Marearock d’Alacant.
Holistiks, un altre dels grups del projecte Cànter, presentarà les seues cançons en el Radio City de València el divendres 13 de novembre. En este cas, compartirà cartell amb la banda Low Cost. Una setmana després, el dia 20, la sala Stereo d’Alacant acollirà el directe de Malditas Gaviotas amb l’acompanyament de Viscopaf. El grup Atlàntic avançarà alguna de les seues noves composicions en el recital que donarà en El Volander de València el dissabte 21.
El Circuit Viu culminarà els dies 28 i 29 de novembre. En la primera jornada, Seventh Hell tocarà en el Matadero Live Musicd’Aiora en una vetllada on també hi estaran Leo Jiménez, Debler Eternia, Bolu2 Death, Salduie i Six Burning Knives en la quarta edició del festival Metal Bee. Eixe mateix dia, el trio Rumores estarà al Teatre del Raval de Gandia. Finalment, Bèrnia pujarà a l’escenari de La casa de la Mar d’Alboraia el diumenge 29.
Les entrades per a tots els concerts es posaran a la venda pròximament.
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