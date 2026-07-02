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Donar pel sac

'Donar pel sac', per Lluis Mesa.

'Donar pel sac', per Lluis Mesa. / L-EMV

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Lluís Mesa

Lluís Mesa

València

La vida no sempre la fem agradable per als altres. Hi ha una locució col·loquial que ho definix bé. Es tracta de 'donar pel sac'. L’altre dia la comentava amb l’amic i seguidor d’esta secció Rafa Solaz. Significa molestar, perjudicar o rebutjar. El sac, en este cas, funciona com a sinònim de cul, amb la intenció de suavitzar l’expressió. El Diccionari Normatiu Valencià (DNV) no l’arreplega. Altres obres la tenen en compte per la seua vigència. El DNV preferix arreplegar el seu sinònim 'donar pel cul'. Em desagrada esta última. No la considere forta sinó poc respectuosa amb una pràctica sexual en parella que cal respectar. El coit anal consentit per ambdues parts no és un insult ni s’ha de menysprear.

En el moment de major relaxament pareix que el veïnat provoca molestos sorolls. També patim les obres públiques. Pensem que ens 'donen pel sac' injustificadament. Eixa sensació és natural. Però caldria que fórem empàtics i pensàrem en la importància de reformar una via urbana. Hauríem de valorar com aquell que viu al costat nostre necessita, com nosaltres, arreglar alguna cosa.

El terratrémol de Veneçuela entristix la humanitat. La tragèdia em fa pensar en els meus alumnes de valencià Mirángel i Darluis. Els tocà emigrar per la dictadura i ara ploren per este trist fet. Els estats s’han bolcat a ajudar. És d’agrair. Així i tot, em 'dona pel sac' que molts d’ells provoquen tanta mort en alimentar guerres.

A voltes, interpretem que determinades activitats es perllonguen en el temps per 'donar pel sac'. Els assajos dels músics, el toc de les campanes i altres activitats humanes mil·lenàries pareix que molesten. Amb l’evolució de tot, la pell se’ns ha fet intensament sensible, justificadament o no. Costa més aguantar-nos, encara que siga en benefici de mantindre una tradició o potenciar la cultura. Trobe que hem de buscar un punt intermedi. Sempre hi ha solucions, si dos parts volen.

No desitge ara mostrar la meua opinió sobre les corregudes de bous. No obstant això, desitge dir que em 'dona pel sac' que els espectacles taurins de localitats no valencianes, tan de moda en la televisió pública valenciana, facen endarrerir el programa de notícies.

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En definitiva, evitem 'donar pel sac'. Ningú acaba guanyant quan prodiga el mal. La molèstia a l’altre reduïx la possibilitat d’estar alhora ple per dins i feliç per fora.

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