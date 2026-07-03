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La veu de Lizz Wright inaugura la presència internacional del 29 Festival de Jazz de València

És la cinquena visita al Festival i no actuava al Palau de la Música des de fa catorze anys

Lizz Wright

Lizz Wright / EVA RIPOLL

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María Bas

València

Prosseguix el Festival de Jazz de València amb l'actuació, demà dissabte, a les 19.00 hores, de la cantant i compositora nord-americana Lizz Wright. Pujarà a l'escenari de la Sala Iturbi, a les 19.00 hores, per a interpretar els temes del seu últim treball d'estudi “Shadow”, acompanyada pel pianista i organista Kenny Banks; el bateria Marlon Patton, el guitarrista Adam Levy i el baixista Kyle Miles.

Lizz Wright

Lizz Wright / Levante-EMV

La presència internacional continuarà diumenge 5, a les 19.00 hores, amb l'actuació de Wlodek Pawlik Trio a la Sala Rodrigo. Posteriorment arribaran els esperats debuts de Maria Schneider, dilluns 6 de juliol, i d'Esperanza Spalding, dimarts 7 de juliol, així com l'actuació de Joe Lovano al costat del trio d'Antonio Faraò. El cicle conclourà el 12 de juliol amb José James i la Xina Moses, en un homenatge al 50é aniversari de l'àlbum “I Want You”, de Marvin Gaye.

Amb una veu que The New York Times descriu com «una contralt suau i profunda, amb qualitats que recorden al bourbon anyenc o al cuir delicat», l'aclamada vocalista i compositora Lizz Wright ha construït una trajectòria artística profundament vinculada a l'essència cultural dels Estats Units; la seua música constituïx una profunda reflexió sobre l'essència cultural dels Estats Units. Als 22 anys es va donar a conéixer a nivell nacional com a vocalista en una gira de concerts en homenatge a Billie Holiday.

Il·lustre trajectòria

Hui dia, Wright és una de les grans cantants estatunidenques contemporànies, amb una il·lustre trajectòria de més de vint anys que transcendeix les barreres socials amb un missatge d'amor i un profund sentit de la humanitat.

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El seu últim àlbum d'estudi, “Shadow”, està produït per Chris Bruce i compta amb la producció executiva de la pròpia Lizz Wright a través de Blues & Greens Rècords, amb llicència i distribució a càrrec de Lightyear Entertainment/Virgin Music. En ell signa cinc composicions originals en les quals celebra la intimitat de l'amor romàntic, la pèrdua, la comunitat i la sanació. Amb guitarres acústiques com a base i capes de quartets de corda, arpa, cordes clàssiques de l'Índia, veus gòspel i una emoció continguda, “Shadow” presenta a la cantant sota una llum delicada i triomfant.

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