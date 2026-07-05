Ontinyent reunirà 300 músics en el gran concert del centenari del Mestre Ferrero
Les quatre societats musicals de la ciutat s’uniran el 25 de juliol en una banda monumental per homenatjar una figura essencial de la música festera valenciana
Ontinyent es prepara per a viure un dels moments centrals del Centenari del Mestre José María Ferrero Pastor. El pròxim 25 de juliol, a les 20.00 hores, l’esplanada de Tortosa i Delgado acollirà un macroconcert extraordinari que reunirà 300 músics en una única formació creada per a l’ocasió.
L’acte, impulsat per la Comissió del Centenari, tindrà un valor especialment simbòlic: per primera vegada, músics de les quatre societats musicals d’Ontinyent compartiran escenari en una gran banda conjunta per retre homenatge a un dels noms fonamentals de la música festera i del patrimoni musical valencià.
Les formacions participants seran la Unió Artística Musical d’Ontinyent, l’Agrupació Musical Ontinyent, la Banda Simfònica Tot per la Música i l’Associació Musical Vila d’Ontinyent. La suma de totes elles convertirà el concert en una gran mostra de la força del moviment musical ontinyentí i del paper que les societats musicals tenen com a hereves, transmissores i intèrprets del llegat del mestre Ferrero.
El concert tindrà lloc en un espai carregat de significat, entre l’antiga muralla de la ciutat i el riu Clariano. Este entorn patrimonial reforçarà el caràcter especial d’una vetlada que vol anar més enllà del concert commemoratiu per convertir-se en una gran celebració col·lectiva.
Un recorregut pel llegat del Mestre Ferrero
El programa estarà format íntegrament per obres de José María Ferrero Pastor, un dels compositors més prolífics, innovadors i perfeccionistes de la música escrita per a les festes de Moros i Cristians.
La vetlada s’estructurarà en tres grans blocs, sota la direcció de tres noms vinculats a la direcció musical local. La primera part, dirigida per Jordi Soler Carbó, inclourà el pasdoble 'Daniel Juan', la marxa cristiana 'Bonus Christianus' i la marxa mora Reige. La segona part estarà dirigida per Álvaro Gómez Gómez i oferirà el pasdoble Reina de Fiestas 1960, la marxa cristiana Apóstol Poeta i la marxa mora 'El Kábila'. Finalment, la tercera part, sota la batuta de José Miguel Fayos Jordán, presentarà el pasdoble 'El Nostre', la marxa mora 'Mozárabes 1960' i la marxa cristiana 'Ilicitana'.
El concert culminarà amb la interpretació de 'Chimo', la marxa mora més universal del Mestre Ferrero i una obra convertida en autèntic himne internacional de les festes de Moros i Cristians. Interpretada per una banda de 300 músics, esta peça promet convertir-se en el moment més emocionant de la commemoració.
El centenari del Mestre Ferrero s’ha plantejat com una manera de continuar difonent el seu llegat entre noves generacions. Per això, al costat dels grans actes musicals, s’han impulsat iniciatives divulgatives com el conte infantil il·lustrat 'El mestre que feia música amb el cor', editat per la Fundació Caixa Ontinyent, amb il·lustracions d’Albert Quiñones, textos de Manolo Requena i narració en àudio amb la veu de Miguel Coll.
També s’ha posat en marxa una exposició itinerant sobre la trajectòria vital i artística del compositor, que després de passar pel Centre Cultural Caixa Ontinyent i pel Museu Fester, s’instal·larà durant la segona quinzena de juliol a la Casa de Cultura Palau dels Barons de Santa Bàrbara. Posteriorment, la mostra podrà visitar col·legis, conservatoris i societats musicals de tota la geografia valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Compromís y el PSOE llevarán a Badenas a la Fiscalía por 'romper la cerradura y allanar' la sede del Sindicat d'Estudiants
- Nuevo frente abierto entre València y la Generalitat por el ruido de los conciertos tras una actuación de Chayanne
- Edwards empieza a contratar a 1.200 trabajadores para su planta de Moncada
- Un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural de Alicante
- Incendio en València: Arde el asentamiento okupa de los bajos de la calle Picayo de Benicalap
- Cuatro detenidos por el incendio de los bajos de la calle Picayo
- Castelló asigna un agente de la Policía Local para mantener el orden en la piscina
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano