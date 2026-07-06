Activa el cervell contra la calor: les editorials valencianes se sumen a la tendència dels quaderns d’activitats
Els quaderns d’activitats, jocs de lògica i memòria, ja no són només per a repassar les assignatures més fluixes de les etapes escolars, i les editorials valencianes ho saben
Francesc Miró
Els estius de molts xiquets i xiquetes valencians van canviar a partir de 1956. Un banquer, anomenat Ramón Rubio, va obrir una acadèmia nocturna a la capital del Túria per a joves que volien dedicar-se a la banca i el càlcul. I va començar a veure les mancances que els seus alumnes tenien, conseqüència del sistema educatiu franquista. Allò el va dur a inventar el seu propi sistema per repassar matemàtiques i cal·ligrafia a través d’unes fitxes que li estalviaven haver d’escriure-ho tot a la pissarra, i esperar que els alumnes ho copiaren. Així van nàixer els Cuadernos Rubio: una publicació que ha marcat, per a bé i per a mal, els períodes estivals de diverses generacions.
Actualment, però, els quaderns d’exercicis de repàs ja no són exclusius ni dels valencians ni dels menors d’edat: els adults de tot l’Estat gaudeixen d’una oferta ampla en llibres i publicacions d’exercicis de lògica. L’editorial barcelonina Blackie Books triomfa amb un quadern d’activitats per a adults que ja compta amb 15 volums i diversos nínxols de mercat: per als més menuts, per als més majors (l’edició 'Golden'), per a l’audiència catalanoparlant i, fins i tot, per a aficionats al futbol (l’edició del Mundial). Un èxit que ha dut els gegants a publicar els seus propis quaderns, però també ha activat la iniciativa d’editorials valencianes per transcendir la lògica infantil de Cuadernos Rubio i fer publicacions molt particulars.
Bromera publica aquest estiu el segon volum de 'A fer la mà', il·lustrat per Raúl Salazar i escrit per Vicent Marco, amb exercicis de coneixement de cultura popular, història i curiositats exclusivament valencianes. Un exemple a seguir per als quaderns d’activitats per a adults, no tan sols perquè triomfa a les llibreries, sinó pel seu humor desimbolt i sempre curiós. A banda, per suposat, de tota la línia més acadèmica de publicacions dedicades als exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià ('De dalt a baix', 'Va de bo!', 'Escala'), i els projectes educatius que tenen llibres d’exercicis i repàs per a Primària, ESO, Batxillerat, i estudis i coneixements musicals.
Per la seua banda, Andana Editorial té quaderns que sí bé són més per a totes les edats, funcionen molt per a adults amb ganes d’activar el cervell i descobrir. És el cas del 'Quadern d'Activitats de La Fallera Calavera', un llibre que li pren el testic al joc de cartes valencià més important de la darrera dècada. Passatemps i trivial didàctic realitzat per Enric Aguilar amb il·lustriacions d’Esther Méndez (responsables del joc original i del llibre publicat per Sembra Llibres), en aquesta ocasió ajudats per Adrián Gisbert. I sense eixir d’Andana, també tenim el quadern d’activitats de l’èxit 'Estamos aquí', d’Oliver Jeffers, més enfocat a compartir amb els menuts coneixements científics i biològics, però igualment encantador. I, per descomptat, 'Unes vacances de por' (Quadern dels Espantacriatures), escrit per Dídac Botella amb il·lustracions de Josep Vicó, amb jocs també enfocades per als més menuts, però ideals per a compartir cultura popular i tradició valenciana, especialment pel que fa a mites i monstres.
I si parlem de quaderns d’activitats per a adults, un imprescindible de les editorials valencianes són els 'Cuadernos de Actividades Don Julio' publicats per Fandogamia. Una sèrie de publicacions carregades de discurs polític i satíric, per fer uns bons riures a la voreta de la platja. Un autèntic boom amb esperit de fanzine que ha fet que quaderns com 'Ser fascista está mal ' ja porte 12 edicions. Altres com 'El niño Jesús no odia a los mariquitas' va per la sexta, al marge de polèmiques mediàtiques, mentre que 'Los negritos no van a comerte' va per la tercera edició.
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