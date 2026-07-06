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Nou pla per a les nits d'estiu: Bombas Gens obri les portes del seu jardí

El centre inaugura Les Nits de Bombas Gens, que permetrà visitar al capvespre un jardí amb més de 1000 metres quadrats

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals estrena Les Nits de Bombas Gens

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals estrena Les Nits de Bombas Gens / Alain Dupláa

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Dani García

València

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals estrena este estiu Les Nits de Bombas Gens, una nova proposta per a disfrutar de les vesprades estivals que combina la visita a "La Llegenda del Titànic. L'exposició definitiva" amb l'accés exclusiu al jardí del centre.

A partir del 6 de juliol, el centre modifica el seu horari d'obertura, que passa a ser de 18 a 23 hores, i oferix una nova idea per a les nits d'estiu. L'entrada de l'exposició inclou també, per primera vegada, l'accés al jardí modernista de Bombas Gens, que podrà visitar-se durant les últimes hores del dia, amb la llum del capvespre.

L'entrada a l'exposició &quot;La Llegenda del Titànic. L'exposició definitiva&quot; inclou la del jardí

L'entrada a l'exposició "La Llegenda del Titànic. L'exposició definitiva" inclou la del jardí / Alain Dupláa

"El jardí és un dels grans tresors del centre que encara està per descobrir per molts dels nostres visitants. Hem volgut obrir este espai durant l'estiu, una època en què busquem plans diferents. Les Nits de Bombas Gens naix precisament amb esta idea: oferir una experiència que comença amb l'exposició i continua a l'aire lliure, en un jardí que és un autèntic oasi al cor de València", assegura Mónica Pérez Blanquer, directora de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals.

Un pla excepcional

Amb més de 1.100 metres quadrats, el jardí de Bombas Gens ocupa l'antic pati posterior de la fàbrica i constitueix una de les intervencions paisatgístiques més singulars de la ciutat. Dissenyat per Gustavo Marina i Rafael Barrera juntament amb Ramón Esteve, recupera l'esperit modernista de l'edifici i combina espècies mediterrànies i exòtiques en un recorregut concebut com un espai de contemplació. A més, es tracta d'una apertura sorprenent, pel fet que es tracta d'un espai que habitualment només pot visitar-se mitjançant visites guiades o activitats especials.

De 18 a 23 es podrà gaudir de més de 1000 metros quadrats de jardí

De 18 a 23 es podrà gaudir de més de 1000 metros quadrats de jardí / Alain Dupláa

Inspirat en el concepte medieval de l'hortus conclusus, el jardí tancat concebut com un espai de recolliment i serenitat, este indret convida a descobrir un oasi ocult en ple cor de Marxalenes. El jardí reunix més de 120 espècies vegetals, entre les quals hi ha oliveres, garrofers, palmeres, cítrics, magraners centenaris, xicrandes i ficus, creant un refugi que combina natura, arquitectura i patrimoni.

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Les Nits de Bombas Gens naix com una invitació i una oportunitat per a descobrir el centre de la ciutat de València. Amb esta proposta, la visita es convertix en una experiència completa per a les vesprades i nits estivals: cultura, patrimoni, natura i una de les exposicions immersives més visitades de la temporada, que ja ha atret prop de 65.000 visitants, reunides en una sola entrada.

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