El gòspel debuta en el Festival de Jazz de València amb Gospel Factory
Es la primera vegada que el gòspel protagonitza un concert en la història del Festival de Jazz de València
La pròxima cita del 29 Festival de Jazz de València serà protagonitzada per Gospel Factory, que actuarà demà dijous, a les 19.30 hores, a la Sala Iturbi del Palau de la Música. Dirigit per Dani Reus, este cor professional reunix intèrprets procedents de més de vint països i oferirà un recorregut pel gòspel clàssic i contemporani, enriquit amb influències del jazz, el soul, els ritmes africans i el flamenc.
Gospel Factory és un cor professional integrat per cantants procedents dels Estats Units, el Canadà, el Regne Unit, Guinea Equatorial, França, Sud-àfrica, Cuba, el Japó, Bèlgica, Angola, Suïssa, l'Argentina, Guinea Bissau, el Brasil, Camerun, República Dominicana, Països Baixos, Nigèria, Filipines i Espanya. Des dels seus inicis ha collit importants èxits, actuant al costat de The London Community Gospel Choir i omplint amb els seus propis espectacles alguns dels principals auditoris espanyols.
A València presentarà una selecció de les seues produccions més representatives, entre elles Spirituals & Christmas, The Gospel Experience, From Africa to America i la seua més recent proposta, Gospel Tribute, un recorregut per l'evolució del gòspel des de les seues arrels fins a les sonoritats contemporànies.
El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha destacat que «en les 28 edicions anteriors del Festival de Jazz no havíem tingut el gòspel com a protagonista d'un concert i, no obstant això, tots dos estils musicals comparteixen profundes arrels en la tradició afroamericana». En este sentit, Llimerá ha afegit que «demà podrem gaudir d'un espectacle ple de ritme, harmonies vocals i una cuidada selecció d'espirituals, interpretats per Gospel Factory, que sens dubte connectarà amb el públic valencià».
Recta final
El 29 Festival de Jazz de València encara així la seua recta final a la Sala Iturbi, que acollirà el seu últim concert diumenge que ve 12 de juliol, a les 19.00 hores, amb el cantant estatunidenc José James, acompanyat per la Xina Moses, en un homenatge al 50é aniversari de l'emblemàtic àlbum I Want You, de Marvin Gaye.
Posteriorment, el festival continuarà amb el cicle “Jazz a les Pedanies”, que portarà la música en directe a dos pobles de la ciutat amb les actuacions d'Isaac Romagosa Quintet, Adriano Tortora Quartet, Eva Serrano Quintet (Presskit Focusyear 2026) i Le Dancing Pepa, els dies 18, 19, 25 i 26 de juliol. Els concerts se celebraran a Castellar-l’Oliveral (Poliesportiu) i a la Torre (Alqueria Coca, al costat del Pont de la Solidaritat).
En l'apartat formatiu destaca també el 26é Seminari Internacional de Jazz i Música Llatina de Sedajazz, que se celebrarà del 14 al 17 de juliol al Conservatori Professional de Música de València (edifici de Velluters, plaça Viriato, s/n). Esta iniciativa constituïx el principal espai de formació i relleu generacional vinculat al Festival de Jazz de València i reunix cada any a estudiants i professorat de reconegut prestigi internacional.
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