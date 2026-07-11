El Pepevox frisa per fer festa
Avui el PP i VOX toquen campanes perquè finalment s’han unit, encara que no sabrem les conseqüències fins d’ací uns 9 mesos
Avui el PP i VOX toquen campanes perquè finalment s’han unit, encara que no sabrem les conseqüències fins d’ací uns 9 mesos. Se’ls pot haver passat l’arròs, perdent el temps tirant-se els trastos o amb festejos semi-secrets, sempre amb l’amenaça del 'sorpasso' de Vox sobrevolant el possible tàlem nupcial, o siga que la unió no té auguris favorables, encara que la perspectiva de manar és un fort incentiu i el fracàs seria una tragèdia. O siga que es tracta d’una unió de conveniència, com n’han hagut tantes en la història, amb dilemes complicats per aconseguir un premi. Què no farà Feixóo per arribar a la Moncloa, que és la seua obsessió? Rebaixar-se a Abascal, amb el PNV i amb Puigdemont ja ho ha fet, o siga que ara farà el que siga menester. La unió dels dos partits, possiblement ha estat una eixida d’emergència, però els pessimistes ja diuen: t’has casat i l’has cagat. De moment és un altre mal auguri...
Jo vaig pronosticar aquesta unió ja fa més de quatre anys i comencí a dir-los pepevoxos i el PEPEVOX. També s’ha fet la unió per la mentalitat i la ignorància dels nuvis, que els porta a rememorar la unió d’'Isabel y Fernando' de la fàbula dels Reis Catòlics, perquè no saben que allò fou un bluf que ara diríem feixista d’inspiració hitleriana, que es desinflà quan morí el dictador i ara també podrà ser altre bluf, però això el temps ho dirà. Una cosa són els voxos, que hi ha qui els creu uns burros, com ha dit Aznar i repetit Feixóo amb altres paraules Els populars són uns mitjo mitjo, amb experiència a governar amb corrupció inclosa, comprar jutges i no tornar ni un cèntim. Si les properes eleccions les guanyara el Pepevox, s’intercanviarien les males idees, perquè estes coses s’encomanen com les purgacions.
Ara bé, aquesta gent ja està de festa, perquè creuen que ja han guanyat les eleccions i també la presidència. Volen ignorar que és Pedro Sanchez qui ha de decidir quan seran les eleccions i que té mig any per a decidir-ho? És Sànchez qui té la paella pel mànec, com diu la Constitució, 'idiots¡'
Hi haurà negociacions, per una part la dotzena, més o manco, dels partits de progrés, més joves i plens de salut i enfront els dos partits d’involució, el Pepevox, amb la cara de don Quinrín el amargao de Feixóo i el caradura d’Abascal. És més democràtic que parlen molts, que no que parlen solament dos. I s’espera el resultat de la proposta que ha llançat Rufian. Jo crec que l’escenari final serà molt paregut a l’actual i que Sanchez i companyia podran seguir governant, i si no és així, amb Feixóo i Abascal tot serà molt més pitjor. Ja veurem, que diuen els cecs.
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