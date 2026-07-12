A ritme de banda
Una banda de música comarcal que reuneix l'esperit i la tradició de tot un moviment
Este cap de setmana es reuneix en dos actuacions la Banda Simfònica Comarcal de la Plana Baixa, un projecte que es va reprendre en 2024, i on conviuen tots els valors artístics i de convivència de les societats musicals
A vegades en una sola acció representa tots els valors d'un moviment. Una banda de música pot reflectir l'esperit d'un col·lectiu de quasi 50.000 músics. Açò està ocorrent este cap de setmana amb la Banda Simfònica Comarcal de la Plana Baixa, una iniciativa de la delegació de l'esmentada comarca pertanyent a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
Esta setmana s'ha tornat a reunir la Banda Simfònica Comarcal de la Plana Baixa, donant continuïtat al projecte représ a 2024 pels directors Sergio Díaz i Ivan Romero, antics músics d'esta formació. L'encontre forma part del calendari d'Activitats Comarcals de la FSMCV.
«El propòsit era reunir músics de les diferents societats musicals de la comarca, enfortir els vincles entre les agrupacions i gaudir col·lectivament de la música en un entorn de col·laboració i creixement artístic», apunta Romero.
Tornada als escenaris
L'encontre, que va començar el passat dimarts amb els assajos de la banda, viu este cap de setmana el seu colofó amb dos concerts oberts al públic. El primer es va celebrar ahir a l'Auditori Municipal Vicent Casanova Rebollar d'Almenara, mentre que el segon té hui, diumenge 12, a les 12.00 hores, al Teatre Payà de Borriana, apropant el projecte a diferents municipis de la comarca.
Hui la formació ofereix el seu segon i últim concert al Teatre Payà de Borriana
"La Banda Simfònica Comarcal de la Plana Baixa és una cita ja consolidada al calendari musical dels nostres municipis, que reuneix prop de 80 músics de les diferents agrupacions", apunta Ivan Romero. Ell és un dels directors que portarà la batuta dels concerts de la present edició, juntament amb Toni Reyero, Fran García i Sergio Díaz.
A banda dels assajos d'esta setmana, l'encontre ha comptat amb sessions formatives per seccions de la mà de mestres com Lidón Valer, Dani Moliner i Francisco Royo.
Programació
El programa dels concerts està estructurat en dues parts. La primera està dedicada a compositors vinculats a la Plana Baixa, amb obres de Rafael Beltrán, Miquel Ferrandis, Ivan Romero i Enrique Cárcel, en una aposta per fer valdre el patrimoni musical i el talent creatiu del territori. Amb esta selecció, la Federació vol retre homenatge als autors de la comarca i contribuir a la difusió de la seua obra.
La segona part es centra en un repertori de sarsuela, "un reflex de l'esforç realitzat pels participants i del nivell artístic assolit gràcies al treball conjunt de la setmana per part dels músics, directors i professors", apunta Romero.
"Amb esta nova edició, la comarca de la Plana Baixa de la FSMCV reafirma el seu compromís amb la promoció de la cultura, la formació musical i la cooperació entre les bandes de la comarca. És un espai de convivència, aprenentatge i difusió del patrimoni musical del nostre territori", apunta la presidenta comarcal, Ana María Soria Mesas. Un bon reflex de l'esperit que mou al col·lectiu sencer de les societats musicals.
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