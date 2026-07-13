Va de llibres
Qüestionari Sònia Martí
Bibliotecària d'Almussafes
L-EMV
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
Enguany el títol més llegit és ‘Perfectament imperfecta’, de Carla Gracia Mercadé.
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
‘Laia juga amb el mòbil’, d’EnricSenabre, publicat enBromera.
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
‘La dona de l’alcalde’, de Marian Díez Picó, també publicat en Bromera.
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
Solc recomanar qualsevol llibre de Martí Domínguez. Em sembla un escriptor excepcional per la seua capacitat d’acostar als lectors i lectores a temes incòmodes d’una manera natural, compromesa i molt ben documentada.
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
‘Dorayaki’ de Durian Sukegawa i ‘La passejadora de gossos’ de Francesc Bodí, del Club de lectura de setembre.
6. Quina és la primera lectura que recordes?
Els de Julio Verne, Salgari, Louise M. Alcott i la col·lecció de ‘Torres de Mallory’ d’Enid Blyton.
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
Solc tindre un parell de llibres, un per devoció i altre per treball.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
El meu lloc preferit és a la tumbona de la terrassa. Un bon llibre i un refresc, el cel.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
"L'únic consell que una persona pot donar sobre la lectura és que no accepte cap consell". Virginia Woolf
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
Tinc certa predilecció pels autors clàssics com Flaubert, Tolstoi o les germanes Brontë.
11. Quin gènere t'agrada més?
Segons les meues fases vitals. Últimament, el que més m’agrada és llegir sobretemàtica social i si és propera millor.
12. Quina és la teua editorial de referència?
Les editorials valencianes que tenen una gran producció editorial i amb molta qualitat. Tinc per premissa fomentar la compra i posterior lectura d’autors valencians.
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
No és una organització sistemàtica, però sí que puc trobar amb facilitat els autors i la llengua.
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
La docència.