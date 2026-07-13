Va de llibres
La trobada de clubs de lectura de la Ribera certifica la salut dels clubs al País Valencià: “No només es parla de literatura”
Els clubs de lectura de les biblioteques de Corbera, Sollana, Llombai, Polinyà de Xúquer, Almussafes i Guadassuar s’apleguen en un esdeveniment conjunt que desborda les expectatives i prova l’interés en les veus valencianes actuals
Francesc Miró
Tot va començar amb una iniciativa de les biblioteques de Corbera i Polinyà de Xúquer, que van decidir celebrar una trobada entre els seus clubs de lectura respectius amb autors i autores valencians actuals. Volien enriquir l’experiència de la lectura i l’intercanvi d’idees amb altres pobles, compartir el que estava resultant un èxit. Prompte, l’impuls de les bibliotecàries i bibliotecaris va aconseguir una ajuda intermunicipal de la Diputació de València i va sumar més pobles de les riberes alta i baixa —Almussafes, Guadassuar, Sollana, Llombai—. Amb els anys han dut a veus com Anna Moner, Martí Domínguez, Núria Cadenes, Raquel Ricart, Elvira Cambrils a participar en unes trobades ja essencials en la vida literària dels pobles riberencs.
“L'objectiu de tot el projecte era l'apropament de la literatura valenciana actual al seu públic natural”, ens descriu Teresa Gomis, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV). I a pesar que fa dos anys que no compten amb l’ajuda de la Diputació, Gomis ens diu que “continuem fent les visites d'autors amb recursos propis i l’ajuda de la Fundació FULL. Però hem pogut celebrar la trobada de clubs de lectura perquè tenim molta il·lusió, la gent ens respon molt bé i és una fita de literatura de proximitat, dels nostres paisatges literaris”, explica.
'Una carretera sense arbres'
Aquest any, que complien quinze anys de la Trobada de clubs de lectura de la Ribera, la lectura escollida va ser ‘Una carretera sense arbres’, de Clàudia Serra, publicat per Sembra Llibres. L’expectació i l’ànim va desbordar de tal forma que l’acte no es va celebrar com de costum a la biblioteca, es va passar al Teatre Ricardo Cebolla, i l’Ajuntament de Corbera va reconéixer la llavor dels bibliotecaris i tècnics de biblioteques. “Va ser una experiència molt bonica perquè a més ho vam fer en un teatre i vaig poder dur als actors de l’obra per parlar tant de la representació de l'obra com del text en si”, ens conta l’autora del llibre i dramaturga Clàudia Serra. “No només es parla de literatura. És gent que ha treballat molt el llibre i aleshores les preguntes són molt interessants. Com a autora també et fan entendre millor el teu procés creatiu, els assistents de la trobada i el seu interés t'obliga a fer-te un plantejament sobre aquest procés inconscient de l’escriptura”.
Per a Clàudia Serra, els clubs de lectura de les biblioteques i les trobades com aquesta “fan que la literatura estiga viva”. Segons ella, que ja havia visitat moltes de les biblioteques que participaven en la trobada a través de Fundació FULL, “acabar així el club de lectura, amb una trobada conjunta és bonic perquè és festiu i a més a més és literari”. Per a ella, que “la literatura és un acte comunicatiu a través de l’art”, haver pogut participar en els clubs de lectura dels pobles i després celebrar la trobada “els clubs de lectura com aquests materialitzen eixa comunicació en el sentit que esdevenen ací i ara, és una trobada real entre tu com a autora amb el públic amb qui t'has estat comunicant”.
Centenars de clubs
Arreu del País Valencià se celebren centenars de clubs de lectura cada setmana, i la Trobada de clubs de lectura de la Ribera és una prova de la seua fervorosa activitat. A les llibreries, als bars i cafeteries, als ateneus populars i a la xarxa de biblioteques municipals, que fa una tasca incansable en aquest sentit. Lectors i lectores —majoritàriament responen a un públic femení—, s’apleguen per transformar l’acte individual i silenciós de la lectura, en un gest compartit a viva veu entre altres persones. Connexió a través del llibre.
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