Temor
Les grans ciutats necessiten ser repensades des d'un urbanisme que pose per davant les persones, amb zones verdes i una aposta decidida pel transport públic
Boquejant encara, a penes recuperada de l’onada de calor, escric amb la por al cos que mentre els arriba l’article a les mans no s’haja declarat un altre incendi, un altre que ens lleve —potser per a sempre— un poc més de l’escàs territori verd que ens queda. A recer de les persianes abaixades, em refugie a casa les hores de més calor. La basca apegalosa de hui ha donat treva a la cremor dels dies passats però els meteoròlegs avisen que la situació empritjorarà els pròxims dies i estic atemorida. La paraula por és sinònima de temor, que és com ho diuen a Castelló; però per a mi, temor és una por que no sé molt bé com processar.
Expressions com «fer més por que una tronada» tenen un altre valor després de la dana de 2024 i no és perquè no conega la fúria d'un riu; els que vivim a la Ribera sabem del preu a pagar per una terra tan fèrtil. No, la por no és al riu, és a la pluja, al vent, a la calor. La intensitat amb què qualsevol fenomen atmosfèric es manifesta és la que ens acovardix. La mar està més calenta que mai i Europa registra temperatures de rècord any rere any. La Gossa Sorda en Quina calitja! a ritme de reggae i d'ska ens feia ballar mentre parafrasejava Ausiàs March i el seu «Bullirà la mar com cassola al forn» per a fer-la servir en sentit literal. La Mediterrània s'assembla cada vegada més a una mar tropical, calda com una olla al foc.
Els parisencs pinten les finestres, òrfenes de persianes, amb guix blanc mentre fan cues per a adquirir ventiladors i aparells d'aire condicionat i usen els supermercats i oficines públiques com a refugis climàtics per a una societat més preparada per a suportar el fred que la calor. La situació es repetix per tot el continent. Els 40 graus ja no són exclusius d'Andalusia i Extremadura. Els colps de calor, tampoc. La xifra de morts per causa de la calor ja supera la dels accidents de trànsit i això és dir molt.
Les grans ciutats necessiten ser repensades des d'un urbanisme que pose per davant les persones, amb zones verdes i una aposta decidida pel transport públic. Hui la ciutat de València té la possibilitat de crear un pulmó verd en el centre de la ciutat o una via d'eixida. Què creuen que triarà?
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