Arranca el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València amb 44 agrupacions i més de mil músics
El Palau de la Música s'ompli de bandes i de públic per a gaudir de les seccions a concurs del CIBM 2026
El Palau de la Música torna a omplir-se de músics i de públic per a gaudir les diverses seccions a concurs del 138 Certamen Internacional de Bandes de Música “Ciutat de València” 2026, al qual arriba enguany al 140 aniversari. Més de 1.000 músics i músiques de 44 formacions bandísticas ompliran el Palay fins diumenge que ve amb la centenària convocatòria valenciana.
De les 44 societats musicals, 24 participen en el certamen, hi ha altres 5 convidades, i 15 més en actuacions prèvies al concurs. De totes elles, 31 són de la Comunitat Valenciana, 5 de la resta de l'estat, i 8 internacionals (Lituània, Itàlia, Portugal i Països Baixos). Quant a les 24 bandes que prenen part en el concurs, 14 són de la Comunitat Valenciana i 4 de la resta del territori nacional (Múrcia (2), Tarragona i Almeria). A més, el certamen comptarà amb la participació de 6 bandes estrangeres, que provenen de Lituània, Itàlia (3), Portugal i Països Baixos.
Les sessions van començar ahir dimecres y demà divendres, dia 17, està prevista la celebració del concurs de les entitats corresponents a la Secció Segona, també a les 17.30 hores: Banda de Música La Lira de Cheste (València), Societat Musical de Cehegín (Múrcia), Unió Musical de Paiporta (València), Studenten Harmonie Orkest Twente (Països Baixos), Societat Musical Santa Cecilia de Chelva (València) i Associació Banda Simfònica de Reus (Tarragona), amb Llegendes del bosc, d'Enrique Cárcel Villalba com a obra obligada.
Un cap de setmana musical
El cap de setmana es reserva per a les actuacions a concurs de les bandes de les seccions Primera (el dissabte 18) i d'Honor (el diumenge 19), que es faran en dos sessions, de matí i vesprada, a les 10.00 i les 17.30 hores de cada dia. En el cas de la Secció Primera, l'orde de participació matinal serà el següent: Agrupación Musical San Indalecio (Almeria), Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena (València), Unió Artística Musical de Montroi (València); i de vesprada, la Banda Simfònica Associação Recreativa e Musical Amics dona Branca (Portugal) i la Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol (València). L'obra obligada en esta categoria serà Arlequín, d'Ernesto Aurignac.
El diumenge, les actuacions corresponents a la Secció d'Honor començaran a les 10.00 hores amb la Unió Musical de Torrent (València), Societat Musical Lira Castellonera (València) i Societat Musical l'Artística Manisense (València). I conclouran de vesprada (17.30 hores) amb la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera (València) i la Societat Musical d'Alzira (València). Totes elles hauran d'interpretar, com a obra obligatòria, la peça Ressorgir, de Francisco Zacarés.
Tal com s'establix en les bases del concurs, l'import total dels premis ascendix a 36.500 euros; i quant a les quanties que atorga l'Ajuntament en concepte de participació suposen 206.500 €.
Durant la marxa del certamen s'entregaran reconeixements a destacats noms del panorama musical, com Enrique García Asensio, en la categoria “A títol individual persona física en vida”; Amado Blanquer Ponsoda, “A títol pòstum persona física”; i a la Banda Simfònica Municipal de València”, “A entitat jurídica”.
Respecte als jurats del certamen, tres noms jutjaran les seccions Lliure, Tercera i Segona: Clara Ziegelbauer, Joan Enric Lluna i Nino Diaz. I altres 5 experts s'ocuparan de les seccions Primera i Honor: Sergio Alapont, Paula Crider, Amparo Edo, Óscar Colomina i Josep Vicent.
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