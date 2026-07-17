Foios
El Premi Max ‘Zorra Dorada’ es fa amb el guardó del jurat d’Escènia 2026 i ‘Original Greek’ guanya el del públic
Cadascuna de les dos obres premiades reben 4.000 euros de part del consistori, mentre que les dos finalistes, ‘El cos’ i ‘El acontecimiento’, aconsegueixen 3.500 euros
‘Escènia, mostra de teatre emergent’, organitzada per l’Ajuntament de Foios va tancar l’edició XXIV del certamen amb la gala d’entrega de premis, en què el jurat va guardonar l’obra ‘Zorra Dorada’ i el públic va atorgar la seua menció a la peça teatral ‘Original Greek’.
‘Zorra Dorada’, d’Elisa Forcano i Barbecho Productions (Madrid i Saragossa), creació escènica multidisciplinària per a “exorcitzar” l’abús des d’un cos que s’expandeix fins a convertir-se en el cos de totes, s’ha fet amb el guardó del jurat d’Escènia 2026, dotat amb 4.000 euros, poc temps després de rebre el Premi Max 2026 com al millor espectacle revelació. Esta obra de teatre naix com a influència de la història de Noa Pothoven, víctima d’abusos sexuals i violació, morta per inanició voluntària en 2019, als 17 anys. A partir d’eixe impacte, la dramaturga Elisa Forcano construeix esta ficció pròpia, considerada un poema escènic sobre l’abús, la ràbia, la lucidesa i la possibilitat de transformar la ferida en potència.
Per la seua banda, el públic d’Escènia 2026 ha atorgat la seua menció, també dotada amb 4.000 euros, a la producció ‘Original Greek’, de la companyia Marina Toniovic (València) i interpretada per Toni Agustí i Marina Alegre. Esta història conta el viatge d’una parella a Atenes en què procuren fugir de les típiques fotos i trobar-se amb allò de veritat, de manera conscient i responsable, tenint en compte la seua petjada de carboni i la inevitable gentrificació. Esta obra es pot tornar a gaudir al festival Sagunt a Escena el pròxim 6 d’agost.
Finalment, les dos obres finalistes que han rebut la dotació econòmica de 3.500 euros, d’entre les 71 produccions escèniques presentades, han sigut ‘El cos’ i ‘El acontecimiento’. La primera, una coproducció de les companyies valencianes Fugint de l’Escalímpal i Teatro a Destajo, és un monòleg escrit per Joana Börsch i interpretat per Sabina Hervàs que retrata una nit límit en la vida d’una dona que, el dia del seu 30 aniversari intenta sobreviure mentre espera notícies de la seua família i de la seua parella.
‘El acontecimiento’, de la companyia La Perra Coja (València), que també és finalista junt amb ‘El cos’, narra la història d’Annie, qui, mentre prepara la seua tesina l’any 1963 a França, descobreix que està embarassada i no vol tindre’l, per això, comença a buscar a contrarellotge un metge que li practique un avortament, però cap professional vol arruïnar la seua carrera o acabar a la presó.
Consolidat com un espai de referència per a la nova creació escènica, el festival ‘Escènia, mostra de teatre emergent’ torna a apostar per companyies emergents d’àmbit estatal amb projectes innovadors dirigits a públic jove i adult. En les últimes edicions, esta mostra de teatre celebrada a Foios ha comptat amb una destacada resposta del públic, la qual cosa ha permés considerar Escènia com un festival en creixement dins del circuit estatal de teatre emergent.
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