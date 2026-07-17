València retrà homenatge a Jaume I en el 750 del traspàs del rei amb exposicions, recreacions històriques i publicacions
L’Ajuntament escenificarà al Parc Central una recreació històrica del campament militar del monarca que inclourà pavelló reial, tendals nobiliaris i militars, capella de campanya, lliça d’entrenament i falconeria
Ja hi ha programa municipal d’actes per homenatjar Jaume I el Conqueridor en el 750 aniversari del traspàs del rei, que se celebra enguany. Així, l’Ajuntament està organitzant ja al Museu d’Història una exposició sobre la figura del monarca a partir dels fons de la Biblioteca Serrano Morales i la Biblioteca Històrica Municipal i que es completarà amb un cicle de conferències. A esta mostra se sumarà la participació de l’Ajuntament de València en la gran exposició commemorativa dedicada a la figura reial que tindrà lloc al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MUVIM) i en la qual treballen conjuntament el consistori, la Generalitat i la Diputació de València.
En clau divulgativa, l’Ajuntament organitzarà al Parc Central una recreació històrica ambientada al segle XIII del campament militar del monarca, que inclourà pavelló reial, tendals nobiliaris i militars, capella de campanya, lliça d’entrenament i falconeria, entre d’altres activitats. Tallers, xarrades i demostracions mostraran al públic la vida quotidiana de l’època al campament reial, la indumentària dels cavallers i la dinàmica pròpia dels exèrcits medievals.
En matèria de patrimoni, l’Ajuntament restaurarà el bust en fusta del rei, que va estar realitzat pels germans Vallmitjana a l’any 1886 com a prova per a l’estàtua eqüestre que presideix actualment la plaça d’Alfons el Magnànim. El bust en fusta, que es custodia al Museu Històric, presenta excoriacions i despreniments de la capa pictòrica, que seran reparades per recuperar la lluentor de la policromia original.
En el terreny editorial, l’Ajuntament ha contractat un còmic sobre la trajectòria vital del monarca i una història novel·lada que conjumine el rigor històric amb la prosa narrativa. Les dos obres voran la llum esta tardor. A estes actuacions cal afegir la recuperació de la Marxa de la Senyera a cavall en la Processó Cívica del 9 d’Octubre amb la desfilada de l’espasa que se li atribueix tradicionalment al monarca.
A més, entre l’1 i el 9 d’Octubre la ciutat viurà actes commemoratius en espais emblemàtics de la ciutat. Entre els actes previstos, hi haurà una trobada de senyeres a la plaça de l’Ajuntament. Igualment, l’Ajuntament de València donarà suport a les iniciatives que celebren les distintes administracions com a homenatge al rei i, amb eixe motiu, es reserva en exclusiva l’ús de la plaça de l’Ajuntament des del dia 1 al 9 d’Octubre per tal de fer-ne ús en les iniciatives que estiguen previstes.
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